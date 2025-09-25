''Детей готовят к выживанию?'' Украинцев озадачил параграф ''Семейный бюджет'' в учебнике по финансовой грамотности

Украинцев озадачил параграф "Семейный бюджет" в учебнике по финансовой грамотности для 8 класса по программе Новой украинской школы. Так в тексте отмечалось, что в реальном мире нужно постоянно считать количество средств, расходы, коммунальные платежи, "чтобы не умереть с голоду" и учиться выживать в этом.

Пользовательница социальной сети Тhreads Марьяна Швед разместила в заметке страницу из учебника и отметила, что подобными текстами детей готовят к выживанию. Кроме того, в тексте также отмечалось, что деньги не падают с неба, их приходится зарабатывать и их постоянно не хватает.

"В предыдущих параграфах мы с вами поговорили о том, что такое деньги, откуда они взялись и для чего нужны. Но это, так сказать, теория. А живем мы в реальном мире, где деньги не падают с неба. Зато их приходится зарабатывать, денег постоянно не хватает и надо думать, прежде чем их тратить. А еще в реальном мире надо постоянно считать: сколько осталось, сколько еще будет потрачено до конца месяца, чтобы не умереть с голоду, а еще заплатить коммуналку, чтобы не отключили воду и отопление. Конечно, можно обратиться к инфомошенникам, и они быстренько расскажут вам о 5 шагах или 10 правилах финансового успеха. Но в реальном мире это почему-то не работает. Поэтому нам надо учиться выживать в нем. Вперед к выживанию!" – написано в учебнике.

Украинцы также удивились подобным объяснением для детей. Они отмечали, что подобные нарративы настраивают детей идти работать за минимальную заработную плату, а не думать о возможностях. Кроме того, некоторые считают подобное "совковым воспитанием".

"У меня передоз академического языка или это действительно написано очень примитивным языком со стилистикой культурного "подъездного" или "загоражного" вайба? Не помню, чтобы в наших школьных учебниках использовали такие примитивные обороты и выражения, как здесь".

"По ходу единственное, чем ребенок в будущем будет заниматься после этой науки – делать все, чтобы не умереть с голоду и обязательно заплатить за коммунальные. Если этого достиг – молодец".

"А потом мы думаем, что мы преодолели совковое воспитание. Но то что пишут здесь это просто жесть".

"Готовят детей не думать о возможностях, а идти работать за минималку".

"В начальной школе: вы все интересные, уникальные, талантливые, вы достойны лучшего. 8 класс: вы никто, среднее звено, вйо к выживанию!"

