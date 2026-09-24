Где правильно ставить ударение в слове "шляхопровід": проверьте себя

Оживленную транспортную развязку с эстакадой в украинском языке мы называем словом "шляхопровід". Однако многие говорящие допускают в нем довольно серьезную ошибку – ставят ударение не туда.

OBOZ.UA решил разобраться, как же все-таки правильно расставлять ударение в этом существительном. И почему именно так, а не иначе.

Итак, согласно словарному определению, словом "шляхопровід" называется мост, расположенный над дорогой в месте ее пересечения с другой дорогой или над оврагом, ущельем. То есть конструкцию, которая обеспечивает удобный путь в месте, где без нее движение было бы значительно затруднено.

И здесь мы должны учитывать значение второго корня в этом сложном существительном. Здесь он означает "проведение", а значит, ударение в нем должно падать на второй слог. Если поставить ударение в этом же слове на первый слог, мы получим синоним слова "дріт" или существительное, означающее сопровождение, аккомпанемент, руководство чем-либо.

Итак, чтобы слово "шляхопровід" имело именно то значение, которое мы в него вкладываем, нам и необходимо соответствующее ударение. То есть правильно говорить "шляхопровІд", "шляхопровОду", "шляхопровОдом" и т. д.

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