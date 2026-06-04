Где проще? Методы решения уравнений в Украине и Германии вызвали дискуссию в сети

Многие математические задачи можно решить более чем одним способом. И то, как уравнения привыкли решать в Украине, а как – в Германии, вызвало дискуссию в соцсети.

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Ролик с объяснением опубликовала у себя в TikTok репетитор по математике Юлия Шаповалюк. Женщина некоторое время прожила в Германии и теперь сравнивает преподавание своего предмета в обеих странах. Представленные ею способы решения уравнений вызвали целую дискуссию в комментариях.

В ролике оба метода продемонстрированы на уравнении 4x + 3 = x + 6. Хотя ответ в обоих случаях оказывается одинаковым, сам способ решения вызвал оживленное обсуждение.

В украинском варианте использован метод переноса: неизвестные сводят в одну сторону, а известные числа – в другую, меняя при этом знак. Так уравнение приобретает вид 4x – x = 6 – 3, а после упрощения – 3x = 3, то есть x = 1.

В немецком подходе переносить ничего не приходится. Просто выполняются одинаковые действия с обеих частей уравнения: сначала вычитают x, потом 3, и только тогда делят на коэффициент. В результате тоже получается единица.

В комментариях репетитора поправили, что украинский метод на самом деле пришел из советской школы. И он может быть удобнее тем, что по нему лучше можно отследить шаги в выполнении действий.

Другие комментаторы добавили, что сейчас в школах Украины преподают оба способа. Их изучают на математике в шестом классе.

Среди замечаний к немецкому методу высказали то, что он может сработать не со всеми уравнениями. Однако знать его все равно будет полезно.

А вот что касается удобства обоих способов в целом, то здесь мнения разошлись. Украинский метод назвали более детальным – он объясняет большее количество шагов и объясняет, почему выполняется каждое из действий. Плюсами немецкого метода является то, что он требует меньшего количества записей и быстрее дает результат.

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