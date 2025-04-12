Где сейчас и чем занимается 18-летний миллионер Зак Ядегари, которому отказали Гарвард, Принстон и другие ведущие вузы мира

18-летний миллионер Зак Ядегари, которому отказали Гарвард, Принстон, Йель и другие ведущие вузы, стал соучредителем и генеральным директором программы Cal AI. Приложение позволяет людям отслеживать калории, фотографируя свою еду. Программа приносит Ядегари 30 миллионов долларов ежегодно.

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Парень получил письмо о поступлении из Технологического института Джорджии, который имеет рейтинг одного из лучших технологических вузов и Университета Майами. Ядегари начал кодировать в 7 лет и запустил свое первое приложение в 12, передает Timesofindia.

Молодой миллионер поделился, что поначалу считал, что ему не нужно высшее образование, однако начал чувствовать, что ему чего-то не хватает.

"Колледж, как я понял, – это больше, чем просто право на прохождение. Это канал для подъема работы, которую я всегда выполнял. В этом этапе своей жизни я хочу учиться у людей – как у профессоров, так и у студентов, – а не только на компьютерах или учебниках", – рассказал Ядегари.

Он отметил, что не ищет навыков, зато он хочет получить "лучшие четыре года своей жизни".

Парень имеет средний балл в своем выпускном аттестате 4.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускника, сдавшего один из самых тяжелых экзаменов в мире, не взяли в престижные вузы США.

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