Выпускника, который сдал один из самых тяжелых экзаменов в мире, не взяли в престижные вузы США: крик души его отца стал вирусным на Reddit

Отец американского выпускника, который сдал вступительный экзамен SAT* на 1580 баллов из 1600 максимальных, выразил свое разочарование относительно процесса отбора поступающих. Он указал, что его сын является стипендиатом организации для учеников, имеющих IQ 145 и выше и имеет 5 баллов с 18 экзаменов в старшей школе, однако ему отказали во всех колледжах, куда он подавал документы, за исключением одного государственного учебного заведения.

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По словам мужчины, парня не заставляли получать столь высокие достижения в учебе. Сам выпускник хочет заниматься компьютерными науками и работать с техникой, сообщает Timesofindia, ссылаясь на сообщение отца в Reddit.

"Моему старшему сыну отказали во всех колледжах, куда он подавал документы, за исключением нашей флагманской государственной школы UMass Amherst. Он – самый умный, самый самобытный и трудолюбивый человек, которого я знаю", – отметил мужчина.

"Он вошел в число 476 учеников, которые получили 5 баллов за 18 экзаменов АР и 1580 баллов за ЅАТ. Он также является стипендиатом Дэвидсона Янга, организации для студентов с IQ 145 и выше. Я хотел бы подчеркнуть, что это почти все было по своей мотивации. Он не из тех "роботов", которые делают то, что им приказывают родители, он хочет заниматься компьютерными науками и работать в технике, в чем я не разбираюсь в совершенстве", – добавил он.

Отец выпускника поделился, что глубоко переживает своего сына и обеспокоен такой ситуацией. По его словам, когда он начинал работать, тогда не было важно, какой колледж ты закончил. Однако сейчас с такими выпускниками как он, его компания не стала бы проводить собеседования, ведь все предпочитают, в первую очередь, тех, кто учится в вузах Лиги плюща или подобных престижных учебных заведениях.

Пользователи сети быстро отреагировали на крик души отца и поделились собственными историями.

"Я думаю, что урок здесь состоит в том, что наши дети не являются особенными для мира. Наша задача, как родителей, убедиться, что они это знают, одновременно утверждая, что они особенные для нас. Мои дочери не имеют таких успехов и достижений, как ваш сын – отчасти потому, что изначально мы сосредоточились на приоритете семьи, веры и отношений над всем остальным. Они получают пятерки и любят учиться, но знают, что их ценность не в похвалах, оценках, работе или деньгах. Одна из них работает сторожем в нашей школе после уроков, потому что откладывает деньги, чтобы отвезти свою сестру в Диснейленд", – пишет одна из пользователей.

"Я надеюсь, что где-то кто-то из подростков прочтет это и поймет: сезон поступления в колледж пройдет, и когда вы оглянетесь вокруг, то увидите, что у вас останется только то, во что вы вложили деньги. Если вы инвестировали в то, чтобы сделать себя конкурентоспособным, вас может постичь лишь разочарование, ведь мы ведь не можем контролировать результат поступления в колледж и трудоустройство. Не бойтесь мечтать о чем-то великом и ставить цели, но управляйте своими ожиданиями относительно себя и результата", – добавляет она.

"Как мать, я понимаю все это. Мой сын также проходит выпускной курс в своем классе с 455. 13 APs и 10 двойных зачислений, включая высший уровень математики. 2 университетских вида спорта и капитан в одном. Множество клубов. Отклонен в 3 университетах плюща, в которые он подавал документы, и занесен в список ожидания в Чикагском университете. Сегодня ему позвонили по телефону из Стэнфорда, который является его лучшим выбором, но после вчерашнего ряда отказов он не слишком надеется".

*SAT – стандартизированный тест для поступления в колледжи и вузы в США, который оценивает готовность школьника к дальнейшему обучению. Он состоит из двух обязательных предметов – чтения, письма (один предмет) и математики, а также одного по выбору – написания произведения (эссе). На тестирование у учеников есть почти четыре часа.

Поступающий может получить от 400 до 1600 баллов, а экзамен является обязательным для поступления на первый курс для многих американских заведений высшего образования. Стоимость сдачи тестирования варьируется от почти 100 до 112 долларов (свыше четырех тысяч гривен).

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