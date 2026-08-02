"Где сейчас люди, которые учили английский через ЕШКО?" Сеть накрыла волна ностальгии по образовательному тренду 2000-х

Украинцев в соцсетях охватила волна ностальгии по популярным в 2000-х годах дистанционным курсам ЕШКО. Пользователи массово делятся воспоминаниями о том, как ждали почтальона с новыми журналами, слушали аудиокассеты и делали первые шаги в изучении иностранных языков и освоении профессий. Кстати, школа существует и по сей день.

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Так, сразу несколько пользователей Threads решили вспомнить о ЕШКО и поинтересоваться у своих подписчиков, что им дало обучение на этих курсах. Обсуждение собрало немало комментариев с реальными историями успеха.

Для справки: ЕШКО (Европейская школа корреспондентского образования) стала настоящим прорывом для своего времени, когда быстрый интернет и современные онлайн-платформы ещё не были доступны широкой публике. Обучение происходило по почте: студенты получали печатные тетради с уроками, аудиокассеты или CD-диски для аудирования и отработки произношения, а также специальные красные дешифраторы – прозрачные пластиковые закладки, которые скрывали правильные ответы во время самопроверки. Выполненные домашние задания отправляли в бумажных конвертах преподавателю, который проверял их, писал подробные комментарии и отправлял обратно.

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В комментариях под постами украинцы делятся воспоминаниями о том, как этот опыт повлиял на их образование, карьеру и жизнь. Так, одна из пользовательниц рассказывает, что после школьной и институтской подготовки именно курс немецкого языка от ЕШКО помог ей существенно повысить уровень, получить сертификат и даже проработать год преподавателем в школе.

Многим ЕШКО запомнилось своей специфической атрибутикой. Пользователи с теплотой вспоминают походы на почту с бумажными конвертами, аудиокассеты и фирменные красные пластинки-закладки, которые помогали самостоятельно проверять ответы.

Некоторые авторы комментариев делятся тем, что благодаря настойчивости и курсам смогли успешно пройти программу и получить сертификат высокого уровня владения языком (Advanced English). Это подтверждает: методика действительно была качественной и приносила тем, кто занимался, серьезные результаты.

Среди комментаторов оказалась бывшая ученица сельской школы, где вообще не преподавали английский. С помощью ЕШКО она осваивала язык самостоятельно. Полученные знания уже более 15 лет помогают ей получать более высокую зарплату.

Кстати, курсы покупали не только для изучения языков. В ЕШКО также существовали профессиональные курсы. Например, одна из пользовательниц поделилась, что сохранила журналы по дизайну интерьера, которые в свое время помогли ей не только сделать ремонт дома, но и определиться с будущей профессией.

Впрочем, для многих покупка курсов была серьезным событием для семейного бюджета. Пользователи вспоминают цену в $40 и курс доллара 1:2. Тогда эти 80 гривен были значительной суммой для семьи.

Нашлись и такие, кто вспомнил, с каким волнением ждал посылку с учебными материалами, а затем письмо учителя с комментариями и объяснениями. В этом была даже своя романтика.

Одной из самых впечатляющих историй успеха поделилась пользовательница, чья сестра благодаря ЕШКО выучила английский, победила в конкурсе и выиграла годичное обучение в школе в США. Все это время она жила в американской семье и общалась с ней благодаря своим знаниям.

Для тех, у кого после 10 лет школы был только словарный запас, но оставался языковой барьер, папки ЕШКО в свое время тоже становились спасением. Логичное и "разжеванное" изложение материала помогало расставить грамматику по полочкам и наконец заговорить.

И, конечно же, не обошлось без сравнения с современным сервисом Dulingо и подобными ему. По мнению студентов ЕШКО, они уступают некогда популярной школе по уровню преподавания.

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