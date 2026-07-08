'Почему мы воспитываем нацию жертв?' В Украине предложили изменить школьную программу по истории

Преподавание истории Украины в школе требует "второй точки зрения" – подхода, который учил бы школьников анализировать решения исторических деятелей, а не просто сочувствовать их страданиям. Такое мнение высказали историки и педагоги Олег Бондаренко и Сергей Терно.

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Свои предложения они изложили в статье для портала "Освитория". По мнению авторов, нынешний подход, практикуемый в школах, формирует вредную привычку "объяснять неудачи внешними силами, а не собственными решениями". При этом они подчеркивают, что речь идет не о пересмотре трагических страниц истории – Голодомор, репрессии и крепостное право должны оставаться в программе в полном объеме. Вопрос в другом: наряду с изложением фактов должна присутствовать также аналитическая перспектива.

Авторы различают два подхода — "историю-плач" и "историю-действие". Первый подход объясняет поражения внешними обстоятельствами и, по словам ученых, "снимает ответственность" и "парализует". Второй подход ставит другие вопросы. Он предлагает ученикам прийти к выводу: какой выбор был у исторического деятеля? Какие альтернативы существовали в тот момент, а не задним числом? Что стало результатом такого выбора и можно ли было в данных обстоятельствах поступить иначе. "Ребенок, который умеет одновременно скорбеть о жертвах Голодомора и анализировать, какие политические решения 1920-х – 30-х годов привели советскую власть к этой политике, получает более полную картину, чем тот, кто умеет только первое или только второе", – утверждают авторы статьи.

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Отдельно авторы переосмысливают образ элиты в учебниках. Сейчас, по их мнению, школьный нарратив сводит ее к "эксплуататору" – человеку, обладающему землей и привилегиями за счет "трудового народа". Но за этим образом исчезает другая половина картины. Скажем, казацкая старшина гибла в походах, шляхта теряла имения за участие в восстаниях, а деятели Центральной Рады и УНР расплачивались за политический выбор изгнанием или жизнью. Когда эта половина исчезает из учебника, пишут Бондаренко и Терно, "исчезает и сам концепт ответственности элиты – остается только образ врага".

Отдельно авторы затрагивают тему психологической травмы и предостерегают от спекуляций на ней. Концепцию "трансгенерационной травмы", то есть передачи психологических последствий через поколения без непосредственного опыта, они называют предметом научной дискуссии, а не доказанным фактом. Вместо этого они приводят более простой аргумент: замалчивание преступлений тоталитарного режима в учебниках не "бережет психику" ребенка, а лишает его информации, необходимой, в частности, для понимания собственной семейной истории. Назвать преступление преступлением и показать примеры сопротивления – Норильское восстание, диссидентское движение, Круты, УПА – это, по мнению авторов, "не психотерапия нации, а элементарная полнота фактов".

Конкретные изменения, которые предлагают ученые, сводятся к трем шагам. Во-первых, заменить обобщения на кейс-стади – разбор конкретной личности с демонстрацией цены выбора и его последствий. Во-вторых, добавить к каждой теме аналитические вопросы: не только что произошло, но и какие были альтернативы, и какой шаг оказался решающим. В-третьих, сохранить полноту трагедий – но дополнить их разделом о сопротивлении, государственной традиции и конкретных решениях, не вытесняя при этом одно другим.

"Ребенок, который умеет и скорбеть о потерях, и анализировать решения, – именно тот, из которого вырастает государственный деятель, а не просто тот, кто помнит боль", – подытоживают авторы. И добавляют, что их манифест адресован тем, кто стремится к открытости и готов к построению интеллектуально способного общества. "Существенные изменения начинаются там, где заканчивается упрямство и начинается взаимная открытость", – убеждены они.

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