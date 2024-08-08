Где смотреть рейтинговые списки поступающих в вузы и колледжи: пошаговая инструкция

Абитуриентам во время вступительной кампании 2024 года важно следить за рейтинговыми списками для колледжей и высших учебных заведений. Это можно сделать несколькими способами.

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В частности, опубликованную информацию поступающие могут увидеть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО), на сайте Вступ.Освіта.UA, или же на официальном сайте университета. OBOZ.UA собрал пошаговую инструкцию, как просмотреть список поступающих на конкурсное предложение.

Как посмотреть рейтинговый список в ЕГЭБО

Для этого абитуриенту необходимо зайти на официальный сайт ЕГЭБО и нажать пункт "Конкурсные предложения". Далее поступающему нужно выбрать уровень образования, на который он поступает и основу поступления. После этого выбрать специальность и дополнительно указать учебное заведение и форму обучения. Последнее, что нужно сделать – нажать "Поиск" и "Список поступающих".

На этом сайте содержится информация о заявлениях, которые подавались на конкретное предложение, средние баллы и наличие льгот. Используя поиск, абитуриент сможет увидеть свои шансы на поступление.

Как посмотреть рейтинговый список на Вступ.Освіта.UA

В этом случае абитуриентам следует выбрать регион и ввести образовательную степень. В списке поступающих на конкурсное предложение можно увидеть конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и информацию, необходимую для информирования во время вступительной кампании.

Также просмотреть рейтинговые списки на странице избранного учебного заведения.

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