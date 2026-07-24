Где учиться в 2027 году: опубликован рейтинг лучших студенческих городов мира

Сеул (Южная Корея) второй год подряд возглавляет рейтинг лучших студенческих городов 2027 года. Следующим идет Токио (Япония), третьим — Лондон (Великобритания). Ни один украинский город не попал в этот список.

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Результаты были опубликованы на сайте QS Universities Rankings, который ранжирует 150 городов из 59 систем высшего образования. Наибольшее количество городов в рейтинге представлено Великобританией – 16 городов, США – 14, Китаем – 10. Сидней (Австралия) входит в пятерку лучших, Шанхай (Китай) – в первую двадцатку.

Вена (Австрия) поднялась на девятое место и занимает второе место в мире по привлекательности. Австрийские университеты являются одними из самых успешных в Европе благодаря исключительно международному мировоззрению.

В рейтинге Китая представлено больше городов, чем когда-либо. Пекин занимает 12-е место, а Шанхай — 21-е. Доступность, качество университетов и связи с работодателями способствуют его росту, тогда как ограниченное международное разнообразие становится препятствием.

Главные истории дня

Париж (Франция) занимает пятое место по количеству университетов. Лион (71-е место), Тулуза (124-е место) и Монпелье (147-е место) резко теряют позиции, хотя доступное по цене обучение позволяет Франции оставаться среди самых доступных направлений.

Мюнхен и Берлин (Германия) являются одними из самых ценимых в мире среди студентов и выпускников, тогда как Гамбург занимает 103-е место в рейтинге.

Три итальянских города, во главе с Миланом (39-е место), поднялись на пять позиций благодаря привлекательности для работодателей и росту числа университетов. Итальянские города остаются одними из самых доступных в Европе.

Японские города сохраняют стабильные позиции, но ограниченное международное разнообразие остается слабым местом этого сектора. Киото поднялся на 16-е место, Осака — на 60-е, а Нагоя — на 108-е.

Амстердам, единственный город Нидерландов, вошедший в рейтинг, поднялся на 19-е место и возглавил мировой рейтинг по привлекательности, даже несмотря на то, что страна принимает меры по замедлению притока иностранных студентов.

В Швейцарии в рейтинг вошли два города: Цюрих и Лозанна (23-е место). Оба являются одними из самых интернациональных в мире, что отражает стратегию, ценящую совершенство исследований и избирательный подход к талантам.

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