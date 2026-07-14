Больше, чем в прошлом году: названы специальности, которые получили максимальное количество бюджетных мест в 2026 году

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
537
Больше, чем в прошлом году: названы специальности, которые получили максимальное количество бюджетных мест в 2026 году
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В 2026 году наибольшее количество бюджетных мест на бакалавриате и в медицинской магистратуре получили будущие педагоги, медики, строители, агрономы, айтишники, военные, инженеры, реабилитологи, филологи, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Всего на обучение государство выделило 85 799 бюджетных мест. Это на 2 455 больше, чем в прошлом году.

Бюджетные места распределяются на основе широкого конкурса, когда все абитуриенты подали заявления на бюджетные места, указав приоритетность каждого из них. Абитуриентам, планирующим учиться на бюджет, необходимо набрать не менее 130 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Для поступления на специальности "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Международные экономические отношения" необходимо набрать не менее 150 баллов.

Специальность

Общее количество бюджетных мест

А4 "Среднее образование (по предметным специальностям)"

6 774

I2 "Медицина"

4 550

F3 "Компьютерные науки"

3 429

G19 "Строительство и гражданская инженерия"

3 256

G3 "Электротехника"

2 840

H1 "Агрономия"

2 300

G11 "Машиностроение (по специализациям)"

2 262

F2 "Инженерия программного обеспечения"

2 255

І7 "Терапия и реабилитация" (по специализациям)

2 225

В11 "Филология" (по специализациям)

2 202

G7 "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника"

2 078

G5 "Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника"

1 959

F5 "Кибербезопасность и защита информации"

1 793

К5 "Военное управление (по видам Вооружённых Сил)"

1 657

D8 "Право"

1 652

С4 "Психология"

1 638

Н7 "Агроинженерия"

1 600

К9 "Правоохранительная деятельность"

1 590

А3 "Начальное образование"

1 500

F7 "Компьютерная инженерия"

1 415

G9 "Прикладная механика"

1 375

G13 "Пищевые технологии"

1 350

А7 "Физическая культура и спорт"

1 287

К7 "Вооружение и военная техника"

1 232

А2 "Дошкольное образование"

1 100

J8 "Автомобильный транспорт"

1 087

Напомним, что абитуриенты, зачисленные на контракт по выбранной специальности, могут перевестись на бюджет для получения высшего образования. Воспользоваться таким условием могут абитуриенты, которые ранее не получали рекомендаций о зачислении на бюджет, до 20 августа 2026 года. Если же при поступлении абитуриент указал, что претендует на участие в конкурсе только на контракт, то перевестись на бюджет в таком случае будет невозможно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по какому предмету зафиксированы худшие результаты НМТ 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаОбразование в УкраинеВступительная кампания-2026Министерство образования и науки Украины (МОН)высшее образование
Редакционная политика