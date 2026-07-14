Больше, чем в прошлом году: названы специальности, которые получили максимальное количество бюджетных мест в 2026 году
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В 2026 году наибольшее количество бюджетных мест на бакалавриате и в медицинской магистратуре получили будущие педагоги, медики, строители, агрономы, айтишники, военные, инженеры, реабилитологи, филологи, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Всего на обучение государство выделило 85 799 бюджетных мест. Это на 2 455 больше, чем в прошлом году.
Бюджетные места распределяются на основе широкого конкурса, когда все абитуриенты подали заявления на бюджетные места, указав приоритетность каждого из них. Абитуриентам, планирующим учиться на бюджет, необходимо набрать не менее 130 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Для поступления на специальности "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Международные экономические отношения" необходимо набрать не менее 150 баллов.
Напомним, что абитуриенты, зачисленные на контракт по выбранной специальности, могут перевестись на бюджет для получения высшего образования. Воспользоваться таким условием могут абитуриенты, которые ранее не получали рекомендаций о зачислении на бюджет, до 20 августа 2026 года. Если же при поступлении абитуриент указал, что претендует на участие в конкурсе только на контракт, то перевестись на бюджет в таком случае будет невозможно.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, по какому предмету зафиксированы худшие результаты НМТ 2026.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!