Больше, чем в прошлом году: названы специальности, которые получили максимальное количество бюджетных мест в 2026 году

В 2026 году наибольшее количество бюджетных мест на бакалавриате и в медицинской магистратуре получили будущие педагоги, медики, строители, агрономы, айтишники, военные, инженеры, реабилитологи, филологи, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Всего на обучение государство выделило 85 799 бюджетных мест. Это на 2 455 больше, чем в прошлом году.

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Бюджетные места распределяются на основе широкого конкурса, когда все абитуриенты подали заявления на бюджетные места, указав приоритетность каждого из них. Абитуриентам, планирующим учиться на бюджет, необходимо набрать не менее 130 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Для поступления на специальности "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Международные экономические отношения" необходимо набрать не менее 150 баллов.

Специальность Общее количество бюджетных мест А4 "Среднее образование (по предметным специальностям)" 6 774 I2 "Медицина" 4 550 F3 "Компьютерные науки" 3 429 G19 "Строительство и гражданская инженерия" 3 256 G3 "Электротехника" 2 840 H1 "Агрономия" 2 300 G11 "Машиностроение (по специализациям)" 2 262 F2 "Инженерия программного обеспечения" 2 255 І7 "Терапия и реабилитация" (по специализациям) 2 225 В11 "Филология" (по специализациям) 2 202 G7 "Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника" 2 078 G5 "Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника" 1 959 F5 "Кибербезопасность и защита информации" 1 793 К5 "Военное управление (по видам Вооружённых Сил)" 1 657 D8 "Право" 1 652 С4 "Психология" 1 638 Н7 "Агроинженерия" 1 600 К9 "Правоохранительная деятельность" 1 590 А3 "Начальное образование" 1 500 F7 "Компьютерная инженерия" 1 415 G9 "Прикладная механика" 1 375 G13 "Пищевые технологии" 1 350 А7 "Физическая культура и спорт" 1 287 К7 "Вооружение и военная техника" 1 232 А2 "Дошкольное образование" 1 100 J8 "Автомобильный транспорт" 1 087

Напомним, что абитуриенты, зачисленные на контракт по выбранной специальности, могут перевестись на бюджет для получения высшего образования. Воспользоваться таким условием могут абитуриенты, которые ранее не получали рекомендаций о зачислении на бюджет, до 20 августа 2026 года. Если же при поступлении абитуриент указал, что претендует на участие в конкурсе только на контракт, то перевестись на бюджет в таком случае будет невозможно.

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