Поступление 2026: кто имеет право на обязательный перевод на бюджет

Поступающие, которых зачислили на контракт по выбранной специальности, могут перевестись на бюджет для получения высшего образования. Воспользоваться таким условием могут абитуриенты, которые не получали ранее рекомендаций по зачислению на бюджет, до 20 августа 2026 года.

Соответствующие условия определены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования. Если же при поступлении лицо отметило, что оно претендует на участие в конкурсе только на контракт, то перевестись на бюджет в таком случае будет невозможно.

Кто имеет право на обязательный перевод на бюджет

дети погибших (умерших) лиц, определенных в части первой статьи 101 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица из их числа;

дети погибших (умерших) лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

лица, один из родителей которых погиб или умер вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства;

лица, один из родителей которых является участником боевых действий на территории других государств, который погиб (пропал без вести) или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время военных действий и конфликтов на территории других государств, а также вследствие заболевания, связанного с пребыванием на территории других государств во время этих действий и конфликтов;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, погибшим или признанным безвестно отсутствующим лицом при исполнении им обязанностей военной службы;

лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей, в течение трех лет после получения соответствующего общего среднего образования.

Кто из поступающих может быть также переведен на бюджет

лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которым не противопоказано обучение по выбранной специальности;

лица с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью (категория 1) и их несовершеннолетние дети и лица, постоянно проживавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении (категория 2) и их несовершеннолетние дети;

дети лиц, лица из их числа, которые в год поступления получили образовательный уровень, на основе которого происходит поступление, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, лицами с инвалидностью вследствие войны, в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", внесенных в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, признанных лицами, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

шахтеры, имеющие стаж подземной работы не менее трех лет, а также в течение трех лет после получения общего среднего образования лица, родители которых являются шахтерами и имеют стаж подземной работы не менее 15 лет или которые погибли в результате несчастного случая на производстве или стали лицами с инвалидностью I или II группы;

лица с инвалидностью I, II групп или дети с инвалидностью, которые в 2026 году принимали участие в основных и дополнительных сессиях НМТ (при условии представления в приемную комиссию учреждения высшего образования документа (его копии), удостоверяющего статус лица с инвалидностью или ребенка с инвалидностью);

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в частности те из них, которые проходят военную службу (кроме военнослужащих срочной службы) в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины;

лица, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) на временно оккупированной территории и которые находятся на ней или которые переселились из нее после 01 октября 2025 года;

лица, место жительства которых зарегистрировано (задекларировано) в населенных пунктах, отнесенных к территории возможных боевых действий до 01 июля года вступления;

лица, которые являются внутренне перемещенными лицами в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц";

дети из многодетных семей (пять и более детей).

Перевести на бюджет могут тех абитуриентов, которые не получили рекомендацию на бюджет, но имеют конкурсный балл не менее 130 баллов (или 120 для специальностей с государственной поддержкой). Перевод происходит только тогда, когда уже нет абитуриентов, которых нужно перевести обязательно, или если они официально отказались. Кандидатов на перевод выбирают по рейтингу – от высшего места к низшему в пределах каждой из указанных категорий.

Если на определенной специальности не хватает свободных бюджетных мест, университет может использовать места из других специальностей той же отрасли. Когда же не хватает мест для тех, кого нужно обязательно перевести, вуз обращается к государственному или региональному заказчику с просьбой дать дополнительные бюджетные места. Окончательное решение принимает конкурсная комиссия государственного (регионального) заказчика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на сдачу НМТ в 2026 году зарегистрировалось рекордное количество участников с 2022 года.

