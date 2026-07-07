Только один выпускник набрал 200 баллов: по какому предмету самые низкие результаты НМТ 2026

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Только один выпускник набрал 200 баллов: по какому предмету самые низкие результаты НМТ 2026
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Лишь один абитуриент из 336, выбравших французский язык на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году, набрал 200 баллов по этому предмету. Наибольшее количество максимальных результатов было получено по английскому языку и математике.

Среди участников этого года 200 баллов хотя бы по одному предмету набрали 3671 абитуриент, по двум — 259, а по трем — 28. Наивысшие баллы по всем четырём предметам получили два участника. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Количество наивысших результатов по каждому предмету:

Предмет

Количество участников основной сессии НМТ 2026, получивших 200 баллов

Английский язык

2164

Математика

1145

История Украины

354

Украинский язык

266

Украинская литература

175

Физика

51

Биология

41

Немецкий язык

36

Химия

27

География

6

Испанский язык

5

Французский язык

1

В основной сессии приняли участие 324 284 человека, что составляет 91,5% от числа зарегистрированных. В этом году для участия в НМТ зарегистрировалось наибольшее количество участников за последние 5 лет — почти 360 тысяч абитуриентов. Основной причиной такого роста стало увеличение количества выпускников прошлых лет, которые в этом году решили поступать в высшие учебные заведения Украины.

Более 85% участников основной сессии НМТ смогут поступать в вузы. Почти 15% участников основной сессии НМТ не преодолели порог хотя бы по одному учебному предмету (набрали менее 100 баллов по шкале 100–200). Для сравнения: в прошлые годы этот показатель составлял 13,51% (2025) и 14,38% (2024).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцев взбудоражил шуточный пост о "полтора года".

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