'Они ещё и НМТ по математике хотят отменить': украинцев взбудоражил шутливый пост о 'полтора года'

Украинцев взбудоражил шутливый пост, в котором пользовательница сети Threads Екатерина Савенко написала, что полтора года – это не 1,6 месяца, а 1,8. Они подчеркивали, что подобные сообщения появляются от тех, кто поддерживает идею отмены национального мультипредметного теста (НМТ) по математике.

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Пользователи сети под постом также начали шутить и спрашивали, сколько тогда месяцев в году, если возникают подобные расчеты. Так, кто-то объяснял, что полтора – это целое число и его половина, поэтому в данном случае это 12 месяцев и еще шесть. То есть полтора года – это 18 месяцев, однако пишется это не "1,8".

"Полтора – это целое и половина целого. В данном случае целое – это год (12 месяцев), половина – полгода (6 месяцев). Значит, 1,5 года – это 18 месяцев. Полтора года не пишется как 1,8, а именно 1,5".

"Полтора года – это год и 6 месяцев, но одновременно 18 месяцев. Здесь используется двенадцатилетняя система. И мы можем одновременно писать 1,5 года, 18 месяцев или 1 г. 6 месяцев. Это вы еще не сопоставляли координаты из трёх разных систем записи. Вот там чудеса чудеснейшие".

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"Полтора – это целое и половина целого. В данном случае целое – это год (12 месяцев), половина – полгода (6 месяцев). Значит, 1,5 года – 18 месяцев, полтора года не пишется как 1,8, а всё равно будет 1,5".

В то же время многие шутили, что людей, которые так думают, не стоит допускать к подсчету минут и секунд. В то время как студенты, которые с трудом сдают математику на НМТ, не могут посчитать 15% от 200.

"Для меня все "полтора" – это 1,5. Без вариантов".

"Помню, как одна девушка на работе указывала время 1 мин. 80 сек., 2 мин. 75 сек., и объяснять ей что-либо было бесполезно".

"Мне недавно один преподаватель иностранного языка рассказывал, что нужно отменить НМТ по математике, потому что многие не сдают его и не могут поступить в университет. И он рассказывает это в присутствии студентов, я спрашиваю студентов: сколько будет 15 % от 200? А они молчат. Ещё что-то нужно говорить?"

"В каких единицах? Если в месяцах, то 18, а не 1,8. Если в годах – то это 1,5 года".

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