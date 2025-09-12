Где ударение в украинском слове 'ваги': его часто путают

Существительное "ваги" мы употребляем в нашей бытовой речи довольно часто – например, когда ходим в магазин за продуктами. Но многие люди, которые говорят на украинском языке, произносят его неправильно, ставя ударение не на тот слог.

Разобраться с правильным ударением решили авторы Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык". Первое, на что они обратили внимание, это то, что ударение в слове можно ставить и на первый слог (вАги) и на второй (вагИ), но при этом изменится его значение.

Если вы говорите об устройстве для взвешивания, то ударение ставится на первый слог - вáги. Давайте рассмотрим на примерах:

Перед боєм відбулася церемонія зважування. Обидва боксери по черзі стали на вáги.

Лише недавно я дізнався різницю між словами "ва́ги" і "терези".

А вот если ударение в этом же слове поставить на второй слог (ваги́), то получится родительный падеж от существительного "вага́". Тоже посмотрим, как это употребляется в речи:

Його слова не мають великої ваги́.

Дієтолог порадив, як позбутися зайвої ваги́.

