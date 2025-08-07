''Где вы были 15 лет назад?'' Украинская писательница растрогала признанием, что пишет своим детям письма в будущее

Украинская писательница Юлия Олефир поделилась трогательным видео, в котором она рассказала, что пишет своим детям письма в будущее. По словам автора детских книг, это ее особенная традиция.

Видео дня

В конверты она вкладывает фотографии и описывает ценные моменты жизни. Об этом она рассказывает в своей заметке в социальной сети Instagram.

"Каждый год на день рождения я пишу письмо, где рассказываю о самых интересных событиях. Вкладываю в конверт памятные безделушки, особые фотографии, рисунки", – пишет писательница и добавляет, что она уверена в том, что через много лет им будет интересно прочитать что-то смешное о себе и главное: убедиться, что они лучшее, что произошло в ее жизни.

Подписчики Олефир в комментариях спрашивают, где же она была раньше с такой замечательной идеей. Другие благодарят и говорят, что берут себе на вооружение и тоже так будут делать.

А многие делятся тем, как они хранят памятные моменты своих малышей.

Кто-то завел на каждого ребенка отдельный Telegram-канал, где хранят фото, видео и записывают заметки, когда произошло что-то важное или интересное.

Другая подписчица рассказала, что вела тетрадь с событиями сына, а сейчас ему 18 лет и он с удовольствием ее перечитывает.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что психолог дала неочевидные советы родителям. Они будут повторять за вами то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!