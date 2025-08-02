Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Анна Боклажук
Моя Школа
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Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Дети зеркально отражают своих родителей. Они будут повторять за вами то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите.

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Например, если вы будете грубо разговаривать с кем-то, то запомнится именно это, а не ваша установка ребенку "быть вежливым" с другими людьми. Об этом рассказывает гештальт-терапевт Любовь Рудницкая и дает неочевидные советы родителям.

"Дети являются зеркалом родителей! Они берут все – и хорошие наши качества, и не очень. Потому что они живут так, как видят, а не так, как им говорят", – объясняет она в своей заметке.

Ваш ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту. Одного "Будь вежливым" недостаточно. Нужен собственный пример.

Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Ваш ребенок обязательно запомнит, как вы реагируете на тех, кто подрезает вас, когда вы за рулем. Он не запомнит ваше "Научись держать себя в руках".

Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Ребенок запомнит, как вы сидели в своем телефоне и не обращали на него внимание. Он не будет реагировать на ваше "Убери телефон, я разговариваю с тобой".

Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Ребенок запомнит, как вы обсуждали и жаловались на других, а не ваше "сплетничать о другом человеке – некрасиво".

Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Ребенок запомнит, как вы критикуете себя в зеркале, а не ваше "полюби себя такой, какая ты есть".

Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Так что, лучшим стилем воспитания является то, когда слова совпадают с действиями.

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