Ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту: психолог дала неочевидные советы родителям

Дети зеркально отражают своих родителей. Они будут повторять за вами то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите.

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Например, если вы будете грубо разговаривать с кем-то, то запомнится именно это, а не ваша установка ребенку "быть вежливым" с другими людьми. Об этом рассказывает гештальт-терапевт Любовь Рудницкая и дает неочевидные советы родителям.

"Дети являются зеркалом родителей! Они берут все – и хорошие наши качества, и не очень. Потому что они живут так, как видят, а не так, как им говорят", – объясняет она в своей заметке.

Ваш ребенок обязательно запомнит, как вы говорите к продавцу, таксисту или официанту. Одного "Будь вежливым" недостаточно. Нужен собственный пример.

Ваш ребенок обязательно запомнит, как вы реагируете на тех, кто подрезает вас, когда вы за рулем. Он не запомнит ваше "Научись держать себя в руках".

Ребенок запомнит, как вы сидели в своем телефоне и не обращали на него внимание. Он не будет реагировать на ваше "Убери телефон, я разговариваю с тобой".

Ребенок запомнит, как вы обсуждали и жаловались на других, а не ваше "сплетничать о другом человеке – некрасиво".

Ребенок запомнит, как вы критикуете себя в зеркале, а не ваше "полюби себя такой, какая ты есть".

Так что, лучшим стилем воспитания является то, когда слова совпадают с действиями.

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