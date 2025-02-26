'Где взялась половина собаки?' Домашнее задание по математике для 2 класса озадачило сеть

Одна из мам второклассницы поделилась домашней задачей по математике, которую получила ее дочь в школе. В условии указано, что на участие в выставке было заявлено 49 собак. На соревнование зарегистрировано на 36 маленьких собак больше, чем крупных. Детям нужно найти сколько маленьких собак было зарегистрировано на соревнование.

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Задание также озадачило и пользователей сети, передает Mirror. Они отмечали, что упражнения в школе становятся все более сложными для решения. Когда участники обсуждения пытались решить задачу, не могли понять, откуда в ответе появляется половина собаки.

"Если ты все сделаешь правильно, как написано, то составишь два уравнения для количества маленьких собак и приравняешь их друг к другу. Проблема, а значит, возможно, и причина, почему семилетний ребенок не может ответить, заключается в том, что есть 6,5 больших собак и 42,5 маленьких собак. Как объяснить семилетнему ребенку, что такое половина собаки? И, что более важно, как можно представить половину собаки на конкурсе?".

"Я понимаю это так: на 36 маленьких собак больше, это означает, что количество маленьких собак = количество больших собак + 36. 49–36=13. 13:2=6.5

Общее количество больших собак – 6,5. Это означает, что общее количество маленьких собак составляет 36+6,5. Следовательно, общее количество малых собак будет 42,5".

"Уравнение имеет вид: x+(x+36)=49. Это уравнение даст вам результат 6.5, а поскольку половина собаки не может быть половиной собаки, я бы сказал, что слово "задача" составлено неуклюже".

Один пользователь написал: "Я не математик, но это кажется мне достаточно легким. Это 36, не правда ли?". Среди предложенных ответов было также – 13.

Как оказалось, ответ действительно был 42,5 (на этом воображаемом событии таинственным образом присутствовала половина собаки). Вновь определяется последовательностью 49–36=13; тогда 13:2=6,5; затем 36+6,5=42,5.

Впоследствии выяснилось, что задача была сформулирована неправильно, но подтвердилось: "Ответ был бы 42,5, однако если бы это было исполнено в классе соответствующего возраста".

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