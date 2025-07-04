Где взять пароль для электронного кабинета абитуриента
Поступающим, которые регистрируют электронные кабинеты, нужно самостоятельно придумать и запомнить пароль для входа. Также не стоит устанавливать одинаковый пароль с электронной почтой.
Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 1 июля до 20 октября 2025 года.
Как зарегистрировать электронный кабинет
Чтобы зарегистрировать электронный кабинет, нужны:
После этого на указанную почту придет линк для активации электронного кабинета. По ней нужно перейти в течение 15 минут. Если поступающий не успеет за это время, то надо пройти регистрацию сначала.
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