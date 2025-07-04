Где взять пароль для электронного кабинета абитуриента

Поступающим, которые регистрируют электронные кабинеты, нужно самостоятельно придумать и запомнить пароль для входа. Также не стоит устанавливать одинаковый пароль с электронной почтой.

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Для регистрации кабинета нужно войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать с 1 июля до 20 октября 2025 года.

Как зарегистрировать электронный кабинет

Чтобы зарегистрировать электронный кабинет, нужны:

электронная почта, к которой абитуриент точно имеет доступ. Это будет логин для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет, его надо придумать и запомнить;

серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основу поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ/экзаменационного листа, который был получен при регистрации на ЕВЭ/ЕПВИ/ЕВИ. Если поступающий имеет сертификаты (листки) разных лет, то отмечает данные одного из них, а другие сможет добавить непосредственно в кабинете;

в случае отсутствия сертификата НМТ/экзаменационного листка ЕВИ/ЕПВИ/ЕВИ) — надо указать тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП, старое название – "идентификационный код").

После этого на указанную почту придет линк для активации электронного кабинета. По ней нужно перейти в течение 15 минут. Если поступающий не успеет за это время, то надо пройти регистрацию сначала.

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