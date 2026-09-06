"Где же время на спорт, кружки и отдых?" Украинцы устроили дискуссию из-за 8 уроков в шестом классе

В сети разгорелась дискуссия по поводу количества уроков в шестом классе. Так, одна из мам, Юлия, отметила, что дети вынуждены находиться в школе с 8:30 до 16:40, после чего им еще предстоит выполнять домашнее задание.

Об этом женщина рассказала в посте в Threads. Она подчеркнула, что такое обучение напоминает полноценный рабочий день, после которого нужно делать домашнее задание.

"Как вы считаете, в шестом классе 8 уроков с 8:30 до 16:40 – это нормально? Это же полноценный рабочий день! А потом еще домашняя работа. А где же время на спорт, на кружки, на отдых?" – написала Юлия.

"Моя дочь с первого класса учится, иногда до 18–19 часов. Это художественный лицей, после уроков у них кружки, танцы, пение и т. д. Напротив, дети без телефонов, заняты делом".

"Нет, я считаю, что это ненормально. У ребенка должно быть свободное время. Даже у взрослых в офисе не всегда удается удерживать внимание столько часов подряд, а это же дети".

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