"Ничего не имею против печенегов, но стране нужны инженеры": украинцы поспорили из-за увеличения количества уроков истории

Среди украинцев разгорелась дискуссия по поводу увеличения количества часов уроков истории. В частности, одна из учительниц, Ольга, подчеркнула, что это происходит за счет других предметов.

В своем посте в Threads она отметила, что не имеет ничего против того, чтобы дети изучали историю печенегов, однако стране нужны инженеры, поэтому необходимо увеличить количество часов по этим предметам. В программу Новой украинской школы для детей добавляется два часа истории.

Пользователи сети разделились во мнениях. Некоторые говорили, что это лишь рекомендация, а вводить ли такие изменения или нет, решает школа сама. В то же время другие поддержали эту идею, мотивируя это тем, что дети должны лучше знать свою историю и не говорить "не все так однозначно".

"И это хорошо, что истории будет больше. Чтобы потом уже ни у кого не было "не все так однозначно с печенигами". Было бы хорошо, чтобы за счет физкультуры или технологии".

"Неправда. Это лишь рекомендация. В нашей школе все осталось как было".

Также пользователи сети отмечали, что дети сдают этот предмет на выпускном экзамене, поэтому увеличение количества часов на его изучение выглядит вполне логичным. Однако в школах появляются новые предметы, которые отнимают часы у математики или вводят физкультуру три раза в неделю.

"Увеличить количество часов истории – это еще неплохо, ведь дети сдают НМТ, а вот на новый предмет "Профессии" в 8–9 классах урезали часы математики. А вот физкультура будет 3 раза в неделю, и уроки никто не отнимет, потому что здесь нельзя сокращать ни в коем случае".

"Почему у нас всегда какой-то перекос в учебных планах?! То в одну сторону, то в другую. То математику набивают, то взялись за гуманитаризацию. Понятно, что баланса не было и не будет никогда".

Напомним, в Украине увеличено на два часа время изучения истории и гражданского образования в 7–9 классах. Эти изменения помогут расширить автономию учебных заведений и обеспечить плавный переход к профильному среднему образованию с 2027 года. Соответствующие изменения утвердило правительство, обновив Государственный стандарт базового среднего образования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что учительница истории назвала главный вызов для образования, от которого зависит будущее Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!