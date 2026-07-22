"Мы теряем поколение первоклассников". Учительница истории назвала главный вызов для образования, от которого зависит будущее Украины

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Мы теряем поколение первоклассников'. Учительница истории назвала главный вызов для образования, от которого зависит будущее Украины
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В Украине сокращается число первоклассников, поскольку многие дети из-за полномасштабного вторжения России оказались за рубежом. Некоторые учебные заведения Киева открывают лишь два параллельных класса первоклассников.

Дети за рубежом интегрируются в новое общество, осваивают язык и культуру, однако часть родителей, несмотря на нагрузку, оставляет их в украинской школе. Несмотря на такую инициативу, не все школьники выдерживают двойное обучение и начинают ненавидеть сам процесс. Об этом отмечает учительница истории Оксана Полищук в посте в Facebook.

"Мы теряем поколение первоклассников". Учительница истории назвала главный вызов для образования, от которого зависит будущее Украины

Со временем родители делают выбор в пользу местной системы, ведь она является обязательной, тогда как без украинской можно обойтись. Таким образом, государство теряет первоклассников, которые должны были бы выстраивать свою связь с украинской школой, традициями, языком и средой.

"Именно поэтому меня беспокоит не только то, что в этом году мы не набрали достаточно детей на подготовку к первому классу. Меня беспокоит то, что мы теряем поколение первоклассников. Детей, которые должны были бы с первого звонка выстраивать свою связь с украинской школой, украинскими традициями, украинским языком, украинской образовательной средой", — написала Полищук.

Она подчеркивает, что это становится вопросом будущего страны и образования, ведь государство столкнется с нехваткой учителей, инженеров и т. д.

"Мы теряем поколение первоклассников". Учительница истории назвала главный вызов для образования, от которого зависит будущее Украины

"Речь идет уже не только о патриотизме или эмоциях. Это вопрос будущего страны. Это наши будущие классы, наши университеты, наш рынок труда, наши налогоплательщики, наши учителя, врачи, инженеры. Это и будущее самого украинского образования, ведь без детей не будет классов, без классов – учителей, без учителей – сильной системы образования", – добавляет педагог.

Она отмечает, что чем дольше ребенок учится в другой стране, тем сложнее ему вернуться домой, что становится самым большим вызовом для украинского образования.

Напомним, украинцы забили тревогу из-за резкого сокращения числа первоклассников. Три года назад, например в Киеве, формировалось по несколько первых классов, а сейчас набирается один с небольшим количеством учеников. В то же время страну покидают и выпускники, все чаще выбирая зарубежные вузы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть потрясло количество первых классов в школе в Киевской области.

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