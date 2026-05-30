'Министр образования должен быть у президента!' Украинцы забили тревогу из-за резкого сокращения количества первоклассников

В Украине уменьшается количество детей, которые идут в школу. Так, если три года назад, например в Киеве, формировалось по несколько первых классов, то сейчас набирается один с небольшим количеством учеников. В то же время покидают страну и выпускники, все больше выбирая иностранные вузы.

Такое мнение высказал украинский телеведущий Василий Зима. Он отмечает, что несмотря на то, что учителя надеются, что заявок в первый класс станет больше, ежегодно их становится меньше. Кроме того, в школах сокращается количество педагогов. Зима считает, что учитывая подобную ситуацию, министр образования и науки должен посещать эфиры телеканалов, заседания Верховной Рады и президента, добиваясь финансирования школ.

"Обычная школа густонаселенного района города Киева. Три года назад в эти дни заявок на первый класс подавали столько, что формировали три класса. Потом два. Сейчас - едва ли один. 22 ребенка. Что касается выпускников. Большинство из тех, кто будет слушать звон последнего звонка, планируют поступать. За границей. Польша, Чехия, Болгария, Австрия, Германия. После выпускного и ВНО они уедут из Украины. Несмотря на то, что украинские вузы делают яркую рекламу, озвучивают прекрасные предложения, дети уезжают. Учителя надеются, что заявок в первый класс будет больше, но пока так. Каждый год меньше, и меньше, и меньше", – пишет Зима.

"Проблемы понятны, но если их не решать, они дадут знать в будущем. Министр образования должен быть на всех эфирах, в Верховной Раде, у президента. Он должен биться за финансирование школ, за детей, за учителей. И не только он. Потому что когда нет будущего, война важна разве как процесс", – добавляет он.

В то же время обратила внимание на проблему и директор одной из школ Оксана Полищук. Она отметила, что в приграничных городах такую ситуацию можно понять, ведь заведения находятся в нескольких километрах от линии фронта. Зато подобную тенденцию замечают и в Киеве: в прошлом году первоклашек было ощутимо больше, а некоторые школы планировали открывать по 5–7 первых классов, а сейчас создают едва ли два. Касается это и частных учебных заведений.

"А еще руководители отмечают, что родители подают заявки сразу в несколько школ и потом выбирают, оставляя нам непонятную статистику. И что интересно: даже часть частных школ, которые ранее имели полный офлайн-набор, сейчас не всегда могут полностью заполнить свои классы", – пишет Полищук.

В комментариях под заметкой украинцы делились, что проблема комплексная, ведь кроме миграции, влияет на нее экономический кризис и увеличение количества детей с особыми образовательными проблемами, которые дольше находятся в саду. По мнению пользователей сети, это приведет к сокращению школ и высших учебных заведений. В то же время некоторые отмечали, что уменьшение на это повлияло не только уменьшение рождаемости, но и то, что в тех семьях, которые выехали за границу, дети посещают местные школы, а не учатся онлайн в украинских.

"Набор этого года, то есть дети 5-7 лет – это рожденные 2019-2021, годы карантина. Возможно, была ниже рождаемость? И с детьми такого возраста в 2022 действительно могли максимально выехать и удачно интегрироваться за рубежом".

"Сокращение количества рождений началось в 2013 – каждый год рождалось меньше, чем в предыдущем. В 2020 действительно родилось меньше детей, чем в 2019 г. Около четверти детей выехало из-за полномасштабной, и часто страны пребывания требуют посещать их школы. В Киеве уменьшение не было так ощутимо, потому что в Киев едут ВПЛ из других регионов, но наверняка этот резерв тоже исчерпывается".

"Родители, чьи дети учатся за рубежом, откладывают на год-два с украинской школой. Потому что трудно детям дается чужой язык. А есть такие, которые вообще не учатся в украинской школе. Говорю из собственного опыта. Кто-то не хочет учиться онлайн, только офлайн например, если папа другой национальности".

