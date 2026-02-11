'Гениально! Этому ученику – автоматически 12 баллов!' Украинцев поразила изобретательность школьников, которым официально разрешили подглядывать в шпаргалки

Учительница математики из Харькова Валентина Чередниченко поделилась заданием, которое она дала школьникам. Так, дети должны были изучить теоремы, но во время ответов они могли бы воспользоваться собственноручно сделанными шпаргалками.

В заметке в Threads Чередниченко рассказала, что школьники думали, что это халява и им ничего не нужно будет учить. Однако учительница отметила, что для написания качественной шпаргалки нужно прочитать учебник, выбрать главное и прописать это рукой, таким образом – выучить.

"Дала ученикам домашку: выучить теоремы. Но с одним "бонусом" – я разрешила официально подглядывать в шпаргалки, которые они сделают сами. Они думают: "Класс, халява! Можно не зубрить". Я знаю: чтобы сделать качественную шпору, им пришлось прочитать учебник, выбрать главное и прописать это рукой. То есть – выучить. Система сломана, знания в головах, все счастливы. Листайте фото, чтобы оценить уровень конспирации", – написала Чередниченко.

Дети оказались изобретательными и смогли сделать шпаргалки, которые помещались между пальцами, приклеенные на транспортир или к крышке термокружки. Украинцев поразил такой креатив детей: кто-то говорил о том, чтобы сделать конкурс самой оригинальной, а некоторые отмечали, что парню, который догадался сделать шпаргалку на транспортире нужно поставить 12 баллов.

"Ого! Транспортир! Впервые такое вижу! Этому ученику автоматически 12 баллов, пожалуйста" – этот комментарий собрал более 6 тысяч лайков.

"Все говорят о транспортире, но меня больше удивила шпаргалка между пальцами, которая одним легким движением складывается".

В то же время, пользователи соцсети рассказывали, что некоторые из преподавателей не пускали на экзамен без шпаргалок, ведь это помогало лучше подготовиться к экзаменам. А некоторые из педагогов хранили подсказки, которые делали ученики, а за самые оригинальные ставил оценку "автоматом".

"Меня преподаватель не пускал на экзамен без шпаргалки. Суть в том что в шпаргалку запишешь только то в чем сомневаешься а остальное выучишь. Поэтому шпаргалки мастхэв".

"В школе я на каждый экзамен писала "шпаргалку" – брала тетрадь, резала ее пополам и писала туда ответы по всем билетам (тестов еще тогда не было, динозавров уже не застала). Еще пару раз перечитывала то мое творение. Приходила на экзамен, кто-то просил у меня ту "шпаргалку" еще перед экзаменом и больше я ее не видела. Сдавала почти всегда на отлично".

"У нас преподаватель в универе коллекционировал шпаргалки, за самые оригинальные ставил автомат. На экзамене разрешал пользоваться, но не конспектом".

"Делала так со своими учениками! И им интересно, и материал изучают. Я еще сделала им прямо на уроке маленький сюрприз: у кого была лучшая и менее заметная шпаргалка, то был +1 балл к самостоятельной".

