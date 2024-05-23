Ученик становится изобретательным и выкручивается из ситуации: учитель-звезда сети Руслан Цыганков назвал пользу шпаргалок

Молодой учитель-звезда сети Руслан Цыганков уверяет, что шпаргалки полезны для учеников. По его словам, когда школьник готовится таким образом к контрольным, он становится изобретательным и пытается выкрутиться из ситуации. Кроме того, дети, когда пишут подсказки, запоминают какую-нибудь часть материала.

Об этом педагог рассказал в интервью luki_ru. Работник образования заметил, что на своих уроках, если находит шпаргалки, то сразу забирает работу и ставит двойку. Однако когда дети делают это так, что он не замечает, то считает, что школьники правильно делают.

"Когда ученик пишет шпаргалку, у него уже что-то откладывается в голове. А во-вторых, он становится каким-то изобретательным, выкручивается в ситуации и находит выход. Школа – это не только о знании, это, в принципе, о том, как выкручиваться с разных ситуаций, договариваться, решать проблемы", – говорит Цыганков.

"Я им сразу сказал: если увижу, что кто-то списывает, я забираю работу, ставлю два балла. И самое интересное, что они не обижаются, потому что я же им объяснил, я предупреждал. Все честно. Ученики после того, как уже перестали у меня учиться, приходили и рассказывали, как они удачно списывали. Они как-то договаривались взглядами, сигналами. И я им говорю: "Молодцы, если я не заметил, то красавчики все правильно сделали", – добавил он.

Видео дня

У Цыганкова более 70 тысяч подписчиков в ТікТок, а его видео, на которых он показывает, как проводит уроки, набирают миллионные просмотры. Пользователи соцсетей увлекаются молодым педагогом и отмечают, что им бы такого учителя в свое время.

ʼНапомним, в Великобритании при написании эссе у детей почти готова половина произведения. В частности, им раздают шпаргалки о том, как можно начинать предложения, связывать их между собой и делать так, чтобы речь звучала связно и непринужденно. Кроме того, британские ученики не носят домой тетради и учебники и не выполняют домашнее задание. А школьники всегда могут аргументировать свои мысли и правило "учитель всегда прав" не работает.

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