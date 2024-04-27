Новое правописание, справочные материалы и низкий пороговый балл: Вакуленко рассказала, как облегчат НМТ в 2024 году

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в этом году задания на Национальном мультипредметном тесте будут сформированы по новому правописанию. Однако проверять поступающих знают ли они новые правила не планируют. Также, во время сдачи экзамена, школьники будут иметь справочные материалы по химии, математике и физике. По последним двум дисциплинам в этом году к ресурсам добавили больше информации и формул.

Об этом Вакуленко рассказала в интервью изданию Зеркало недели. Она также отметила, что пользоваться дополнительными материалами по этим предметам разрешается потому что проверяется способность применять отдельные вещи для решения заданий. Таким образом, участники НМТ будут демонстрировать, понимают ли они материал, а не будут просто проверять ошибки.

"Мы проверяем способность участника тестирования не запоминать отдельные вещи, а применять их для решения задач. В тестах по физике, математике, химии есть немало расчетных задач. Соответственно, мы дали формулы, чтобы участник демонстрировал само понимание этого материала, а не то, не ошибся ли он, например, с коэффициентом. Тест по физике позволяет участнику показать свои предметные компетенции", – сказала Вакуленко.

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Директор УЦОКО также пояснила относительно порогового балла. По ее словам, несмотря на то, что в этом году его подняли до 15%, он все равно низкий. В частности, при разработке тестов был использован целый ряд различных типов задач, для которых применялись определенные правила. Таким образом, поступающим, чтобы набрать достаточное количество баллов для прохождения порога, например, по физике, нужно будет выполнить правильно пять заданий с одним вариантом ответа или две расчетные задачи и одно задание с выбором варианта ответа. То же касается и других предметов.

Вакуленко отметила, что для того чтобы получить приличный результат на тестировании, участникам НМТ важно сознательно выполнять задания, а не просто пытаться дотянуть до порога. По ее словам, конкурсный балл рассчитывается на основе всех четырех предметов и ко всем представленным дисциплинам применяются разные весовые коэффициенты, в зависимости от выбранной специальности.

Напомним, в прошлом году пороговый балл составил 10%. Сейчас его повысили до 15%. Так поступающим, которые будут сдавать НМТ-2024, нужно будет набрать:

7 тестовых баллов – по украинскому языку, биологии, украинской литературе и географии;

8 тестовых баллов – по истории Украины;

6 тестовых баллов – по химии;

5 тестовых баллов – по математике, физике и иностранному языку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько задач будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024.

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