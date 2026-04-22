Героический поступок 14-летнего парня из Запорожья поразил Украину: как уроки в школе помогли восьмикласснику поставить на место ФСБ

14-летний школьник из Запорожья Егор получил сообщение с неизвестного номера с предложением следить за украинскими военными и попутно поджигать их машины. Подросток не растерялся и сразу сообщил родителям, а после этого и правоохранителям.

Парня отметила патрульная полиция и Служба безопасности Украины за сознательный поступок и патриотическую позицию, говорится в телемарафоне "Єдині новини". По словам школьника, как действовать он знал после уроков в школе, где им рассказывали, как действовать, если их будут пытаться завербовать.

"У нас проводились уроки по этой ситуации. Первая мысль была сказать родителям, а потом уже с ними решать этот вопрос", – рассказал Егор и добавил, что мысли о том, чтобы воспользоваться таким предложением у него не было.

По словам директора лицея Аллы Ребрик, профилактические занятия по попытке россиян завербовать украинских детей и подростков в заведении проводятся регулярно. Кроме того, беседы проходят и с родителями.

Прежде всего парень с мамой обратились к полицейской учебного заведения, которая занимается профилактикой преступлений. Она отметила, что школьник поступил очень сознательно и ответственно, и он не только обнаружил и сообщил об угрозе, но и действовал в соответствии с рекомендациями.

В СБУ объясняют, что россияне часто вербуют детей, указывая на то, что из-за возраста за содеянное им ничего не будет. Однако с 14 лет подросткам предусматривается уголовная ответственность. Поэтому в случае получения подобных сообщений, школьникам лучше всего обращаться на горячую линию СБУ.

