ГИА для 4-х классов будет иметь несколько нюансов: директор УЦОКО раскрыла подробности

Ученики четвертых классов с 2027 года обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию (ГИА), которая будет проходить в формате внешнего независимого оценивания (ВНО). Однако дети не будут проходить оценивание в других школах, а также не будет высчитываться рейтинг успеваемости школьников и учебных заведений.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Вчися.Медиа. Она также отметила, что теперь задания и инструменты, которые школы будут использовать для проведения ГИА разрабатываться не учебными заведениями, а их будет предоставлять УЦОКО.

"Единственное отличие нового формата ГИА в том, что теперь задания и инструменты, которые учебные заведения будут использовать для проведения аттестации, будет предоставлять УЦОКО, а не разрабатывать сами школы. Государство будет собирать информацию о результатах этого оценивания через специальную онлайн-платформу, над созданием которой мы сейчас работаем, и возвращать их обратно в школы для того, чтобы педагогические коллективы могли понять, где чаще всего у их четвероклассников заметны проблемы, с чем нужно поработать", – рассказала Вакуленко.

Таким образом, учителя смогут совершенствовать свои педагогические методики, а результаты ГИА будут иметь и родители. Поэтому, когда дети будут переходить в 5 класс, их семьи будут иметь информацию над чем нужно поработать, а педагоги будут понимать на каких темах стоит остановиться в начале обучения.

"Такая практика оценивания существует во многих странах. Например, в Великобритании детей вообще оценивают ежегодно. У нас пока такой способности нет. Но эти инструменты однозначно полезны – прежде всего для того, чтобы позже не возникало ситуации, когда условный поступающий впервые узнает о том, что не может решить задачу с дробями, в 11-м классе. Это можно было выяснить гораздо раньше и исправить ситуацию именно благодаря вот такому оцениванию, которое показывало бы зоны роста и потенциального развития ребенка", – добавляет директор УЦОКО.

По ее словам, ГИА будет построено не только на тестах, но и предусматривать устный формат ответа. Кроме этого, к оцениванию добавлен элемент работы – математическое исследование, который предусматривает проверку умений детей не только на знание формул, но понимание построения математической модели. В части чтения задания проверяют понимание текста, способность выделять главное и второстепенное, структурировать текст и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2026 году десять тысяч выпускников начальной школы примут участие в пилотном ГИА.

