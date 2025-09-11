МОН вводит новую модель ГИА для 4 классов: что ждет школьников в 2026 году

Министерство образования и науки Украины вводит новую модель проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 4 класса, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Этот процесс – часть стратегии, направленной на мониторинг и повышение качества образования, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством.

Приказ МОН утверждает детальный План мероприятий по апробации и дальнейшему внедрению этой модели. Так, в 2025 году должны обнародовать результаты пилотной ГИА выпускников начальной школы. Кроме того, образовательное ведомство будет организовывать работу по разработке специальной образовательной платформы для обеспечения проведения ГИА в форме ВНО.

В 2026 году состоится широкомасштабное тестирование новой модели с расширенным охватом. Так, в декабре 2025 года будет утвержден календарный план с привлечением около 10 тысяч учеников начальной школы.

Также в 2026 году предполагается проведение таких мероприятий:

В феврале будет сформирован и представлен на утверждение перечень учреждений общего среднего образования – участников апробации.

В течение февраля-марта МОН подготовит специальную образовательную платформу для использования во время апробации и передаст ее в Украинский центр оценивания качества образования.

С февраля по апрель УЦОКО разработает необходимые инструктивно-методические материалы для учреждений, которые будут участвовать в апробации.

Март-апрель запланирован для развертывания и запуска специальной образовательной платформы, а также для проведения учебных сессий для работников учреждений-участников по работе с ней.

Непосредственное проведение апробации ГИА в форме ВНО в заведениях-участниках состоится в апреле-мае. В августе-октябре 2026 года , УЦОКО подготовит предложения по доработкам специальной образовательной платформы.

Обнародование отчета по результатам апробации ГИА в форме ВНО ожидается в сентябре-октябре 2026 года.

Начиная с 2027 года ГИА для 4 классов станет обязательным к проведению. Это должно стать значительным шагом к стандартизации и повышению объективности оценивания на ранних этапах обучения, что должно способствовать мониторингу и улучшению качества образования.

