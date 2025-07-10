В Украину возвращают ГИА после 9 класса: директор УЦОКО назвала точные сроки
В Украине в ближайшие годы планируют ввести государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания после 9 класса. Таким образом будет происходить проверка учебных достижений школьников.
Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, информирует Новая украинская школа. По ее словам, модель ГИА требует подготовки и обсуждений с образовательным сообществом. Кроме того, она должна позволить более объективно оценивать знания выпускников базовой школы и помочь им сознательно выбирать дальнейшую образовательную траекторию.
"Такие планы есть, и это вопрос, который будет рассматриваться постепенно, в последующие годы", – сказала Вакуленко.
Бюджетная декларация на 2026-2028 годы, которая была обнародована, дает ответ на вопрос, когда именно будут введены изменения.
Согласно документу, в 2026 году такое оценивание пройдут в пилотном режиме 2 тысячи выпускников, в 2027 году – 5 тысяч, а в 2028-м – 388,5 тыс выпускников.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник предложила вернуть ГИА, как метод проверки знаний у детей после окончания школы.
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