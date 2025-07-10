В Украину возвращают ГИА после 9 класса: директор УЦОКО назвала точные сроки

В Украине в ближайшие годы планируют ввести государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме внешнего независимого оценивания после 9 класса. Таким образом будет происходить проверка учебных достижений школьников.

Видео дня

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, информирует Новая украинская школа. По ее словам, модель ГИА требует подготовки и обсуждений с образовательным сообществом. Кроме того, она должна позволить более объективно оценивать знания выпускников базовой школы и помочь им сознательно выбирать дальнейшую образовательную траекторию.

"Такие планы есть, и это вопрос, который будет рассматриваться постепенно, в последующие годы", – сказала Вакуленко.

Бюджетная декларация на 2026-2028 годы, которая была обнародована, дает ответ на вопрос, когда именно будут введены изменения.

Согласно документу, в 2026 году такое оценивание пройдут в пилотном режиме 2 тысячи выпускников, в 2027 году – 5 тысяч, а в 2028-м – 388,5 тыс выпускников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник предложила вернуть ГИА, как метод проверки знаний у детей после окончания школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!