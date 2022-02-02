ГИА в форме ЗНО-2022: как зарегистрироваться, обязательные предметы и особенности

Регистрация на ВНО-2022 началась во вторник, 1 февраля. Обязательных предметов для поступления в вузы этом году нет, но есть такие, которые все равно придется сдать – поскольку эти тестирования засчитают как государственную итоговую аттестацию (ГИА).

ГИА в форме ВНО будут сдавать выпускники школ и студенты профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году получают свидетельство о получении полного общего среднего образования. OBOZREVATEL собрал главное о процедуре регистрации на ГНА в форме ЗНО.

Обязательных ЗНО в этом году для поступления нет. Но есть те, кто должен сдать ГИА в форме ВНО, и для них есть обязательные предметы. Это касается:

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выпускников школ 2022 года;

студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году получают полное среднее образование.

Таких ВНО в этом году четыре:

украинского языка (все задачи сертификационной работы) или украинского языка и литературы (в оценку ГИА засчитывается часть теста по украинскому языку); по математике или математике (уровень стандарта или профильный в зависимости от того, на каком уровне этот предмет изучался в школе); по истории Украины или иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский); еще одному предмету на выбор.

Важный нюанс: для зачисления оценок по ГИА можно выбрать и иностранный язык, и историю Украины. Это означает, что можно выбрать, например, третьим предметом историю Украины, а четвертым – французский язык.

При регистрации на ЗНО-2022 нужно отдельно выбрать предметы, по которым участник будет сдавать ГИА в форме ЗНО – результаты именно этих тестирований являются основанием для выдачи свидетельства о получении полного общего среднего образования.

Поэтому важно при регистрации указать, что по ним нужна оценка по 12-балльной шкале. Ставить ли галочку, что нужен результат и по шкале 100-200 баллов, зависит от того,потребуется ли какой-то из обязательных предметов для поступления. Если нет – можно не ставить.

Регистрация на ВНО-2022 преимущественно "аналоговая" – то есть онлайн можно пройти лишь часть процедуры. Для регистрации на ВНО-2022 обязательно требуются такие документы:

копия паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством).

Однако у нынешних выпускников уже нет паспортов-книжек, они получают ID-карты – а они серии не имеют. Поэтому при заполнении регистрационной формы поле "серия" нужно оставить пустым.

Если возникли проблемы с получением паспорта гражданина Украины, в УЦОКО советуют обратиться по поводу регистрации на ГИА в форме ВНО в администрацию учебного заведения. О механизме регистрации учащихся без паспорта информация размещена на сайте в разделе "Руководителям учебных заведений" на сайте УЦОКО. Доступ к нему руководитель учреждения может получить с помощью логина и пароля, предоставляемого региональным центром оценки качества образования.

фотография для документов 3х4 см с изображением, соответствующим возрасту участника, на белой или цветной фотобумаге;

регистрационная карта – ее нужно заполнить онлайн. Ее можно сформировать самостоятельно с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО или обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, где учится участник. Когда все готово, необходимо сформировать и распечатать контрольно-информационное письмо, заполнить в нем поле для заявления и наклеить фотографию.

Также необходимо добавить такие документы, если есть соответствующие основания:

кому необходимы особые условия в пункте тестирования в связи с состоянием здоровья – медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для составления ВНО по форме № 086-3/о независимого оценивания".

в чьих документах есть разногласия в персональных данных – копию свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о расторжении брака;

кто предоставляет документы, оформленные на иностранном языке – копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации.

На копиях документов выпускник должен написать:

согласно оригиналу (без кавычек);

поставить подпись;

свои инициалы и фамилию;

дату заверения копии.

Составить ГИА в форме ВНО могут и те, кто:

живут на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, указанных в перечне населенных пунктов, территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия;

живут в населённых пунктах на линии столкновения;

или переселились из них.

*Перечень таких населенных пунктов приведен в приложениях 1 и 2 к распоряжению Кабмина от 07 ноября 2014 года N 1085-р "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии столкновения" (в редакции распоряжения Кабинета Министров Украины от 07 февраля 2018 N 79-р).

Такие участники должны подать:

копию паспортного или иного документа , удостоверяющего личность (для иностранцев и лиц без гражданства);

копию справки об обращении за защитой в Украине – если лицо обратилось за защитой в Украине);

справку из учебного заведения с фотографией – для лиц с неконтролируемой территории, которые являются учениками и студентами заведений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют в полном объеме свои полномочия, и потеряли документ, удостоверяющего личность, и не имеющих возможности его восстановить.

Пакет регистрационных документов нужно передать ответственному за регистрацию в учебном заведении. После получения от регистрационных документов заведение формирует список лиц, которые будут проходить ГИА в форме ВНО.

Этот список должен подписать руководитель учебного заведения, поставить на нем печать (если она есть) и вместе с комплектами регистрационных документов не позднее 1 марта 2022 года отправить по почте в региональный центр оценивания качества образования. Дату подачи будут определять по оттиску штемпеля отправки на почтовом конверте.

Подтверждением факта регистрации для составления ВНО-2022 является сертификат, который из центра отправят для каждого участника в отдельном конверте вместе с регистрационным сообщением. Все конверты получит учебное заведение, оно же ответственно и за их вручение.

В Украинском центре оценки качества образования настойчиво советуют ознакомиться с Порядком проведения ВНО результатов обучения, полученных на основе общего среднего образования. В этом документе есть все подробности по ВНО-2022.

Много информации есть в Путеводителе участника ВНО – это справочник, где есть ответы на вопросы, которые могут возникнуть до, во время или после тестирования.

Если вопросы все же остались, можно обратиться в администрацию учебного заведения или региональный центр (список здесь), где участник будет составлять ВНО.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Регистрация на пробное ВНО-2022 закончилась 22 января. По состоянию на 24 января завершили регистрацию, то есть оплатили пробное ВНО, 131 103 человека. Они заказали 196 833 тестирования. Самыми популярными предметами для сборки пробного ВНО-2022 стали украинский язык и литература, украинский язык, история Украины и математика.