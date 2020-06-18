Гигантская панда: питание, поведение, особенности

Гигантская панда – это черно-белый медведь. Глаза, уши, ноги и плечи панды – все черные, а остальное тело – белое. Несмотря на то, что гигантская панда на самом деле не такая большая, она может вырастать примерно до метра в высоту и до двух метров в длину, когда стоит на четырех ногах. Панды-самки, как правило, меньше, чем самцы.

Гигантские панды живут в горах в центральном Китае. Они любят густые умеренные леса с большим количеством бамбука. Сейчас ученые считают, что в Китае на природе живет около 1600 панд. Большинство панд, живущих в неволе, живут в Китае. Гигантские панды в настоящее время является вымирающим видом.

Хотя гигантская панда ест преимущественно бамбук и выглядит очень мило, она может быть опасной для человека. А о других опасных животных читайте в учебнике по биологии за 7 класс Л.И. Остапченко.

Питание панды

Гигантские панды в основном едят бамбук и немного мяса, поскольку являются хищными животными. Кроме бамбука, они иногда будут есть яйца, некоторых мелких животных и другие растения. Поскольку бамбук не имеет большого количества питания, панды должны есть его много (9-14 кг), чтобы оставаться здоровыми. Как результат, они тратят большую часть дня на еду.

В панд отсутствуют гены, кодирующие ферменты, способные расщеплять целлюлозу, имеющуюся в бамбука. Поэтому пищеварительная система в панды не так эффективна, как в других травоядных животных. Панда усваивает только 17% пищи, в то время как другие животные – 80%. Поэтому панды могут испражняться до 40 раз в сутки.

гигантская панда SFW

Описание панды

Большие панды – ночные существа. Днем они засыпают и отдыхают в уютном месте между скал или даже в дупле дерева. Панды образцовые верхолазы, из-за чего часто взбираются на нижние ветви деревьев в поисках корма, или просто отдохнуть или укрыться от опасности.

В зоопарках панды проживают до 35 лет, но, как правило, они живут 25-30 лет. В дикой природе они не живут так долго.

Сейчас в США есть четыре зоопарки, в которых есть гигантские панды. К ним относится зоопарк в Сан-Диего, Калифорния; Национальный зоопарк в Вашингтоне; зоопарк в Атланте, штат Джорджия; зоопарк в Мемфисе, штат Техас. Также панды есть в зоопарке в Испании, Берлинском зоопарке, в Мексике и в океанском парке в Гонконге.

Интересные факты о гигантских пандах:

Панда изображена на некоторых китайских монетах.

Китайской гигантская панда называется даксионгмао. Это означает гигантский медведь-кот.

В Китае есть более 3,8 миллиона акров запасов дикой природы для защиты среды панды.

Гигантские панды не зимующие, как некоторые медведи.

Детеныши панды не открывают глаз, пока им не исполнится шесть-восемь недель.

Мультфильм о гигантской панде "Панда Кунг-Фу" побил рекорды прокатов в Китае и Корее.

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