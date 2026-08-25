Гимназия в Хмельницком опозорилась из-за фотографии с брусчаткой, которую "положил" ИИ

В гимназии № 21 в Хмельницком с помощью искусственного интеллекта "улучшили" покрытие во дворе учебного заведения. На самом деле на территории школы уложен асфальт, однако на одной из последних фотографий была запечатлена брусчатка.

Об этом написали в местном новостном канале Буханочка Хмельницкого. Украинцы с иронией отреагировали на подобные "улучшения".

Так, например, кто-то писал, что администрации стоит запомнить, какое именно покрытие они публиковали, чтобы не забыть сделать его таким же на следующей фотографии. Другие же шутили, что таким образом можно ремонтировать дороги, а подобные решения не требуют вложений.

Напомним, учительница накричала на школьницу из-за отсутствия ребенка на первых уроках. Девочка пришла на третий урок, ведь воздушная тревога длилась более 7 часов, и Киев подвергался массированной атаке. Об этом рассказала мама девочки Анастасия Тимошенко. Как выяснилось , уроков в тот день вообще не было, а дети готовились к концерту, который состоялся после четвёртого урока в 12:30.

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