В сети дискуссия из-за учительницы, которая накричала на ребенка после ночной атаки на Киев: в чем обвиняют маму

На школьницу накричала учительница из-за отсутствия ребенка на первых уроках. Девочка пришла на третий урок, ведь воздушная тревога длилась более 7 часов и Киев был под массированной атакой.

Об этом рассказала мама девочки Анастасия Тимошенко в заметке в Threads. Как выяснилось уроков в тот день вообще не было, а дети готовились к концерту, который состоялся после четвертого урока в 12:30.

"Комбинированный массированный удар. Тяжелая ночь. Воздушная тревога более 7 часов. Отбой только в 9 утра. Ребенок пришел в школу на 3-й урок. Итог: на него накричали из-за отсутствия на первых уроках. Дело не в школе, а в самом человеке. Да, человек старой закалки, и вряд ли его уже переделаешь. Как оказалось, уроков вообще не было. Дети просто готовились к концерту, который был после 4 урока в 12:30", – написала Тимошенко.

Она также добавила, что о самом концерте сообщили за день, однако учитывая события этого дня мама девочки надеялась, что его отменят или перенесут на другой. По ее словам, отбой дали в 8:43 и к началу второго ребенок все равно не успел добраться, ведь они проживают не возле школы.

В комментариях украинцы поделились, что после отбоя дети могут приходить в школу через час, поэтому их удивило, почему учительница сделала замечание за опоздание. Кроме того, многие говорили, что после таких ночей школьникам разрешают вообще не приходить.

"У нас в школе правило – дети приходят через час после отбоя. Но никто ничего не говорит, если совсем не прийти после массированного обстрела. Надо только предупредить учителя и отметить в ЕШ. Все. Никаких замечаний или еще чего-то".

"Какие-то странные правила и странные люди. У нас в школе всегда ждут отбоя, а только потом через час начинают уроки, чтобы все дети смогли доехать. Учителя пишут для каждого класса. Сегодня все начинали с 3 урока".

"Какой вообще концерт в массированный обстрел? Сдурели там что ли!"

Некоторые из пользователей сети указывали, что маме нужно было предупредить о том, когда именно будет ребенок. Однако в комментариях она сказала, что учительница не читает сообщения. В то же время нашлись и те, кто обвинил женщину, что ее дочь солгала о том, что педагог на нее накричала, поэтому это можно считать клеветой на преподавательницу.

"Я думаю ребенок Вас обманул. На него не кричали Это примерно то же самое, что вы бы сказали, что пришли в супермаркет, а продавец на вас накричал. Такое, конечно, тоже возможно, но где логика? Почему так могло произойти? Предоставьте доказательства, что учитель накричала на вашего ребенка за то, что он не пришел на урок из-за тревоги. Иначе это клевета".

"Какая школа? Существует алгоритм действий, и он прописан, быть в школе через час после отбоя. Поэтому, если это правда, а не выдумки, надо этот вопрос поднимать. Хотя могу предположить, что ребенок мог гирерболизировать – просто сделали замечание, а ей показалось, что накричали".

Женщина также отметила, что хотела подойти к учительнице, что поговорить, однако муж ее отказал, ведь это может наоборот ухудшить ситуацию и приведет к буллингу ребенка.

