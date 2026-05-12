Оскорбляли из-за длинных волос, забирали телефон и били. Мама ученика лицея в Винницкой области заявила о буллинге и удивила реакцией школы и полиции

Мама ученика Липовецкого лицея №2 (Винницкая область) Юлия Юрченко заявила о буллинге в отношении ее сына. В частности, она указала, что одноклассники парня могли подойти и дать ему пощечину, отобрать телефон или просто ударить. Женщина отмечает, что обращалась к администрации школы, однако в ответ получила отрицание проблемы, давление и перекладывание ответственности, а не защиту ребенка.

В заметке в Facebook мама ученика рассказывает, что буллинг временно прекратился, когда она начала говорить об этом публично. Однако впоследствии у парня состоялась операция и ему пришлось провести некоторое время изолировавшись от привычной жизни. Вернувшись в школу он услышал как старшеклассники говорили, что он "девочка из-за длинных волос" и что за это его "будут бить".

"Мы обращались к администрации школы. В ответ получали не защиту ребенка, а отрицание проблемы, давление и перекладывание ответственности на нас. Однажды девочка ударила моего сына ногой в пах. После этого сказала ему: "Теперь я буду тебя бить". Но вместо реакции на насилие нам демонстрировали фото, где дети сидят рядом на скамейке, как доказательство того, что "все нормально", – написала Юрченко.

"Когда я начала говорить об этом публично, буллинг временно прекратился. Но впоследствии у сына обнаружили серьезное заболевание. Операции, биопсия, наркоз, длительная реабилитация, страх и изоляция от привычной жизни. Он очень хотел вернуться к детям и в школу. Но после возвращения услышал от старшеклассников в школьном туалете, что он "девочка из-за длинных волос" и что за это его "будут бить", – добавила она.

По словам мамы школьника, у парня начались панические атаки среди людей и он замкнулся в себе. Женщина рассказала, что обращалась в ювенальную полицию, в школе была создана комиссия по буллингу, а также проведено расследование, однако это ничего не изменило.

В комментариях украинцы отметили, что с проблемой буллинга нужно бороться, ведь подобные случаи не единичны в школах. Многие указывали, что нужно обращаться к родителям детей, которые буллят одноклассников, ведь такое поведение идет из семьи.

