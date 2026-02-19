'Не забирайте заявление из полиции!' Украинцы массово поддержали 10-летнего мальчика, над которым издевались дети в школе, и обратились к его маме

Мама 10-летнего школьника из Одессы Юлия поделилась случаем, который произошел с ее сыном. Так, мальчика преследовали, а затем избили ногами двое старших за него учеников. Ребенок испугался от таких действий и вызвал полицию, как его учили в школе.

В заметке в Threads Юлия рассказала, что написала заявление, когда приехал инспектор. Женщина указала, что планирует его забрать, ведь ее сын не имеет травм. Кроме того, она отметила, что вызывать полицию на каждую мальчишескую драку – не выход.

"Моего сына сегодня преследовали, а потом месили ногами 2 парня чуть старше него. Ребенок просто пошел смотреть мультик с классом. А его одноклассник, который "друг", "потерялся" в момент "замеса" и магическим образом появился после окончания. Ребенок с перепугу позвонил в полицию, как их учат в школе. Я с перепугу написала заявление, как сказал инспектор, который приехал на вызов. Заявление я, конечно, завтра заберу, потому что травм нет, и не вызывали же ее на каждую мальчишескую драку. В раздумьях, как защитить своего ребенка в 10 лет и в то же время не вырастить "мамину корзинку", – написала Юлия.

В комментариях к сообщению украинцы обратились к маме школьника и призвали ее не забирать заявление из полиции. В частности, это отмечали как учителя, бывшие полицейские, так и родители, которые подчеркивали, что таким образом ребенок будет чувствовать поддержку в такой ситуации. Кроме того, почти все согласились с тем, что обидчики должны понести наказание, ведь если им это сойдет с рук, то на месте мальчика может оказаться любой.

"Забрать заявление – это очень неудачное решение. Ребенок вызвал полицию, значит ваши личные предубеждения на него не повлияли. Заявление в полицию – нормальное явление в цивилизованных странах, не надо разочаровывать сына и забирать его".

"Жаль что такое произошло с вашим сыном. Я бы не забирала заявление. Потому что завтра другого побьют, или вашего хуже. Или девочку за гаражи потянут. Безнаказанность дает зеленый свет для дальнейших действий".

"Как человек, которого из-за лжи одноклассницы, избили 20 человек под школой, не забирайте заявление. Я очень благодарна родителям, что завели меня в полицию снимать побои и потом нашли всех причастных и завели на них дела. Меня обходили десятью дорогами".

Пользователи сети также подчеркивали, что если школьника действительно преследовали, то это не напоминает мальчишескую драку, а говорит о нападении.

"Это нападение, а не драка ребят".

"Не забирайте заявление. Покажите ребенку, что закон и вы на его стороне, что существует справедливость и наказание нападающих. Это будет отличным уроком всем".

"Ногами 2 парня, это точно не обычная драка".

Позже Юлия в заметке добавила, что не будет забирать заявление и доведет дело до конца.

"Спасибо всем за поддержку под моим постом об избиении моего сына! Заявление я забирать не буду и доведу дело до конца. Не знала, что незнакомые люди могут так поддержать. Это общество ради которого я вернулась в Украину и ни минуты не пожалела", – написала мама мальчика.

