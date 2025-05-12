Как узнать, что ребенка буллят в школе, если он об этом не рассказывает

Украинский тренер по родительству Владимир Швец рассказал, каким образом родители могут узнать, что их ребенка буллят в школе, если он об этом не рассказывает дома. В частности, он посоветовал обратить внимание на поведение мальчика или девочки, ведь именно это может помочь в выявлении проблем.

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В заметке в Instagram Швец рассказал, что ребенок, которого травят, может отказываться идти в школу, у него может быстро меняться настроение, он может тревожно проверять сообщения в телефоне. Эксперт также призвал родителей в комментариях поделиться, какие способы используют они.

"Вдруг ваш ребенок не говорит, что его в школе буллят. Каким образом можно об этом узнать? Если следить за его поведением, то он может отказываться идти в школу, у него может настроение меняться очень быстро, он может тревожно проверять свои сообщения в телефоне. Это может даже переходить в какие-то физиологические проблемы, болезни", – сказал Швец.

Украинцы поделились собственным опытом.

"Спросить у ее лучшего друга или подруги, если не получится, то выйти на ее родителей".

"При хорошем раскладе дети всегда рассказывают родителям как и остальные новости, хорошие или не очень".

"Когда не хочет идти в школу".

"Вы все правильно говорите, и как раз изменение поведения ребенка указывает на буллинг, к сожалению имела такой опыт у старшей дочери, сначала за рубежом, откуда мы вернулись в Украину, а через несколько лет уже дома в школе был буллинг, конечно везде мы как родители реагировали и принимали меры".

"Я каждый день спрашиваю как дела в школе, и что делали! Так как ребенку 7 лет, то он рассказал мне сам, что его одноклассник называет его "русским" потому что он говорит на русском. На мой вопрос – что сделала учительница – ничего, она молчала! Это все происходило несколько месяцев, пока я не пошла к директору школы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директора школ обязаны сообщать в полицию о буллинге, иначе их будут наказывать.

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