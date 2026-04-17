Глава ГСКО назвал три причины падения уровня знаний в школе: и это не война

У украинских школьников наблюдается падение уровня знаний, предпосылкой которых становится три причины. В частности, первое, что влияет на это – мотивация учителей. Так, если педагоги умеют показать свой предмет, владеют методиками поддержки учащихся, то и результаты детей улучшаются.

На этом отметил председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак в интервью медиа НУШ. Кроме того, по его словам, на успехи в учебе влияет и мотивация в семье. Так, в крупных городах родители прилагают усилия для того, чтобы дети ходили в школу, учились и посещали уроки.

"В большинстве случаев в крупных городах (в Киеве, во Львове, Харькове, Днепре) родители мотивируют детей к обучению, семьи вкладывают в образование ресурс и делают все возможное для того, чтобы ребенок ходил в школу, учился, посещал уроки. Наше исследование показывает: там, где у ребенка есть отдельное место для обучения, свой компьютер, библиотека дома, там ребенок показывает более высокие результаты во время тестирования", – сказал Гурак.

Последним, по его мнению, является образовательная среда, которая играет большую роль в организации образовательного процесса. Если нет надлежащих условий, то учитель становится аниматором и актером, подчеркивает чиновник. В связи с этим педагоги часто выгорают, поэтому дети получают некачественные знания. По его словам, эти три фактора имеют наибольшее значение для образовательного процесса.

Председатель ГСКО подчеркивает, что обеспечить все эти условия во время войны очень сложно, поэтому педагоги должны проявлять гибкость и адаптивность. Уделять внимание содержанию обучения, методикам преподавания, прохождении тем, корректировке плана, адаптируя это все под современные реалии.

"Например, изучаем тему "Дроби". Воздушная тревога – мы идем в укрытие. Учитель говорит: проработаете тему дома, а завтра у меня по календарному плану уже следующая тема. Угадайте, дети изучили дроби? Очевидно, что нет. А потом мы преодолеваем образовательные потери", – указывает Гурак.

