Глава Минобразования не смог назвать количество учителей в Украине

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет ошибся с количеством учителей в украинских школах, заявив, что их 123 тысячи вместо 440 тысяч.

В эфире программы "Право на владу" на "1+1" обсуждался вопрос предоставления финансов на средства защиты для школ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Шкарлет заявил, что в Украине 123 тысячи учителей. Фото 24tv.ua

На вопрос ведущей о том, сколько в стране учителей, Шкарлет заявил, что их 123 тысячи. Его сразу же поправили, уточнив, что количество учителей в Украине составляет 440 тысяч.

"440 тысяч. Временно исполняющий обязанности министра не знает количество учителей", – пристыдили чиновника в студии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Шкарлета ранее назвали равнодушным и безответственным из-за плохой подготовки украинских учебных учреждений в условиях пандемии коронавируса.

Также глава ведомства заявил, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом должны выделить 3 млрд грн на средства дезинфекции и индивидуальной защиты для учреждений образования.

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