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Голова Міносвіти не зміг назвати кількість вчителів в Україні

1.3т
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Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет помилився з кількістю вчителів в українських школах, заявивши, що їх 123 тисячі замість 440 тисяч.

В ефірі програми "Право на владу" на "1+1" обговорювалося питання надання фінансів на засоби захисту для шкіл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шкарлет заявив, що в Україні 123 тисячі вчителів. Фото 24tv.ua

Шкарлет заявив, що в Україні 123 тисячі вчителів. Фото 24tv.ua

На запитання ведучої про те, скільки в країні вчителів, Шкарлет заявив, що їх 123 тисячі. Його відразу ж поправили, уточнивши, що кількість вчителів в Україні становить 440 тисяч.

"440 тисяч. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра не знає кількість вчителів", – присоромили чиновника в студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергія Шкарлета раніше назвали байдужим і безвідповідальним через погану підготовку українських навчальних закладів в умовах пандемії коронавірусу.

Також глава відомства заявив, що на наступному тижні з Фонду боротьби з коронавірусом повинні виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та індивідуального захисту для закладів освіти.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Особа
Сергій Шкарлет
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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