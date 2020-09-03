Глава Минобразования не смог назвать количество учителей в Украине
Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет ошибся с количеством учителей в украинских школах, заявив, что их 123 тысячи вместо 440 тысяч.
В эфире программы "Право на владу" на "1+1" обсуждался вопрос предоставления финансов на средства защиты для школ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На вопрос ведущей о том, сколько в стране учителей, Шкарлет заявил, что их 123 тысячи. Его сразу же поправили, уточнив, что количество учителей в Украине составляет 440 тысяч.
"440 тысяч. Временно исполняющий обязанности министра не знает количество учителей", – пристыдили чиновника в студии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Шкарлета ранее назвали равнодушным и безответственным из-за плохой подготовки украинских учебных учреждений в условиях пандемии коронавируса.
Также глава ведомства заявил, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом должны выделить 3 млрд грн на средства дезинфекции и индивидуальной защиты для учреждений образования.