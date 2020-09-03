Голова Міносвіти не зміг назвати кількість вчителів в Україні

Юрій Сергієнко Моя Школа 01:12, 4.09.2020 Оновлено: 01:26, 4.09.2020

Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет помилився з кількістю вчителів в українських школах, заявивши, що їх 123 тисячі замість 440 тисяч.

В ефірі програми "Право на владу" на "1+1" обговорювалося питання надання фінансів на засоби захисту для шкіл (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шкарлет заявив, що в Україні 123 тисячі вчителів. Фото 24tv.ua

На запитання ведучої про те, скільки в країні вчителів, Шкарлет заявив, що їх 123 тисячі. Його відразу ж поправили, уточнивши, що кількість вчителів в Україні становить 440 тисяч.

"440 тисяч. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра не знає кількість вчителів", – присоромили чиновника в студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергія Шкарлета раніше назвали байдужим і безвідповідальним через погану підготовку українських навчальних закладів в умовах пандемії коронавірусу.

Також глава відомства заявив, що на наступному тижні з Фонду боротьби з коронавірусом повинні виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та індивідуального захисту для закладів освіти.

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