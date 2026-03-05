Главное – следить за таймером! Как распределить время на НМТ 2026 и с какого предмета начинать

До конца учебного года и, соответственно, написания Национального мультипредметного теста (НМТ) абитуриентами остались считанные месяцы. Согласно правилам, абитуриенты пишут в один день тестирование по четырем предметам, на каждый из которых выделено по 60 минут.

О том, как правильно распределить время и с какого предмета начинать, рассказала во время эфира на YouTube директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. По ее словам, написание НМТ разделяется на 2 блока с перерывом 20 минут между ними, поэтому важно следить за таймером.

Первый блок – украинский язык и математика, второй – история Украины и предмет на выбор.

НМТ, как и в предыдущие годы, будет проводиться с помощью специального электронного сервиса, который позволяет участникам самостоятельно распределять время и выбирать, с какого предмета начинать. То есть у абитуриента есть два часа на написание теста по двум предметам. Главное – следить за таймером, который показывает, сколько осталось времени до завершения определенного этапа.

Но между блоками время перераспределять нельзя. Также невозможен переход с предметов одного блока на предметы в другом блоке.

