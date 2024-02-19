Global Student Prize 2024: как стать лучшим студентом мира и получить премию в 100 тысяч долларов. Открыта подача заявок

Открыта подача заявок на Global Student Prize 2024. Уже четвертый год подряд премия отмечает невероятных студентов, влияющих на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом. Победитель получит награду в 100 тысяч долларов.

Оформить заявку можно на официальном сайте, где размещена вся информация о премии. Принять участие может каждый желающий студент, которому исполнилось 16 лет. Соискателей образования будут оценивать по их академическим достижениям, влиянием на сверстников, тем, как они изменяют мир к лучшему в своей общине и за ее пределами и т.д. Заявки можно подавать на английском, китайском, арабском, французском, испанском, португальском и русском языках до 28 апреля 2024 года.

Предварительно будут отобраны 50 номинантов и 10 финалистов, чтобы отметить студентов с высокими достижениями. Победителя будет выбирать Академия Глобальной студенческой премии, состоящая из выдающихся личностей.

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Напомним, в 2023 году награду получил 24-летний беженец из Южного Судана Ниал Денг. Студент помог свыше 20 тысячам других беженцев в Кении получить образование и оказал им ментальную поддержку. Половину из призовых средств Денг пообещал направить на строительство и работу Центра лидерства и инноваций Какумы, где будут размещены библиотека и инновационный хаб.

Украину в прошлом году представлял киевлянин Ян Стародубец. Выпускник 11 класса "Европейского коллегиума" попал в топ-50 лучших студентов мира. Парень создавал обучающие видео для онлайн-школы, а затем работал STEM-учителем для детей 1-5 классов. Также номинант получил бронзу на Genius Olympiad Ukraine 2023 года "Отделение химии и биологии" Киевской Малой академии наук.

В 2022 году на Global Student Prize победил украинский студент Игорь Клименко. Юноша создал очень важное изобретение: объединил беспилотник и миноискатель. Коптер использует электромагнитные и оптические методы обнаружения опасных предметов на земле, в частности мин. Главное преимущество техники – точная передача координат саперам, что позволяет эффективно и безопасно устранять угрозу взрывоопасных объектов.

У парня большое стремление уменьшить количество жертв от взрывоопасных устройств и начать восстановление Украины.

Клименко обучается на физико-математическом факультете Киевского политехнического института им. Сикорского. Помимо победы на Global Student Prize-2022, молодой человек получил стипендию от финской инвестиционной компании для дальнейшей работы над коптером, а также стал одним из лучших выпускников бизнес-инкубатора Ukrainian Future.

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