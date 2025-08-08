Global Teacher Prize Ukraine назвала 25 лучших педагогов дошкольного образования

Global Teacher Prize Ukraine объявила топ-25 участников премии в номинации "Дошкольное образование". Имя победителя назовут в Международный день учителя, 4 октября, во время церемонии награждения.
Видео дня
Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организовует Освитория. Педагоги, работающие в дошкольных учебных заведениях, ежедневно создают среду доверия, развития и открытий. Они помогают овладеть важными навыками у детей и познавать мир. Кто попал в список лучших – далее.
Басанец Ольга Викторовна
- город Шостка Сумской области
- Заведение дошкольного образования № 7 "Рябинка"
Барсук Людмила Владимировна
- поселок Варва Черниговской области
- Заведение дошкольного образования (ясли-сад) "Родничок"
Валь Юлия Александровна
- село Сосонка Винницкой области
- Коммунальное учреждение "Заведение дошкольного образования (ясли-сад)" Десняночка "
Гончаренко Вита Викторовна
- город Черкассы
- Дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 87 "Дельфин"
Гулицкая Светлана Григорьевна
- город Прилуки Черниговской области
- Прилуцкое заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа № 27
Двигатель Любовь Павловна
- поселок Покотиловка Харьковской области
- Коммунальное учреждение "Покотиловский заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа"
Ивасюк Татьяна Олеговна
- город Николаев
- Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 17
Калайда Наталья Леонидовна
- город Каменец-Подольский Хмельницкой области
- Заведение дошкольного образования № 20 "Колокольчик"
Кузь Анна Владимировна
- город Запорожье
- Заведение дошкольного образования (центр развития ребенка) "Надежда"
Ласун Юлия Леонидовна
- город Хмельницкий
- Хмельницкий заведение дошкольного образования № 30 "Журавлик", Хмельницкий заведение дошкольного образования 55 "Бусинка"
Литвиненко Юлия Алексеевна
- город Прилуки Черниговской области
- Прилукское заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 8
Лучер Ольга Анатольевна
- город Запорожье
- Запорожская гимназия № 65 Дошкольное подразделение
Ляшенко Лидия Леонидовна
- село Святопетровское Киевской области
- Коммунальное учреждение "Святопетровское заведение дошкольного образования "Буратино"
Микуляк Кристина Степановна
- город Ивано-Франковск
- Заведение дошкольного образования № 37 "Родничок"
Мирошниченко Евгения Анатольевна
- поселок Покотиловка Харьковской области
- Коммунальное учреждение "Покотиловский заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа"
Обшарская Раиса Владимировна
- город Чертков Тернопольской области
- Заведение дошкольного образования № 1
Околович Елена Сергеевна
- город Запорожье
- Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 144 "Запорожец"
Алексеенко Снежана Анатольевна
- город Харьков
- Коммунальное учреждение "Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 30"
Прохорченко Ольга Олеговна
- город Харьков
- Коммунальное учреждение образования № 427
Сторожук Ольга Дмитриевна
- город Ивано-Франковск
- Начальная школа имени Софии Русовой
Ткачук Екатерина Николаевна
- город Хмельницкий
- Хмельницкий заведение дошкольного образования № 24 "Барвинок"
Червак Надежда Ивановна
- город Луцк
- Коммунальное учреждение "Луцкого заведения дошкольного образования (ясли-сад) № 12"
Шевченко Оксана Валерьевна
- город Хмельницкий
- Хмельницкий заведение дошкольного образования № 9 "Кобзарик"
Шморгуненко Оксана Анатольевна
- город Запорожье
- Заведение дошкольного образования (ясли – сад) № 287 "Солнечный лучик"
Якубова Елена Валентиновна
- город Киев
- Заведение дошкольного образования №80
Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из учителей вошел в полуфинал премии Global Teacher Prize Ukraine 2025.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!