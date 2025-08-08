Global Teacher Prize Ukraine назвала 25 лучших педагогов дошкольного образования

Global Teacher Prize Ukraine объявила топ-25 участников премии в номинации "Дошкольное образование". Имя победителя назовут в Международный день учителя, 4 октября, во время церемонии награждения.

Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организовует Освитория. Педагоги, работающие в дошкольных учебных заведениях, ежедневно создают среду доверия, развития и открытий. Они помогают овладеть важными навыками у детей и познавать мир. Кто попал в список лучших – далее.

Басанец Ольга Викторовна город Шостка Сумской области

Заведение дошкольного образования № 7 "Рябинка" Барсук Людмила Владимировна поселок Варва Черниговской области

Заведение дошкольного образования (ясли-сад) "Родничок" Валь Юлия Александровна село Сосонка Винницкой области

Коммунальное учреждение "Заведение дошкольного образования (ясли-сад)" Десняночка " Гончаренко Вита Викторовна город Черкассы

Дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 87 "Дельфин" Гулицкая Светлана Григорьевна город Прилуки Черниговской области

Прилуцкое заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа № 27 Двигатель Любовь Павловна поселок Покотиловка Харьковской области

Коммунальное учреждение "Покотиловский заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа" Ивасюк Татьяна Олеговна город Николаев

Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 17 Калайда Наталья Леонидовна город Каменец-Подольский Хмельницкой области

Заведение дошкольного образования № 20 "Колокольчик" Кузь Анна Владимировна город Запорожье

Заведение дошкольного образования (центр развития ребенка) "Надежда" Ласун Юлия Леонидовна город Хмельницкий

Хмельницкий заведение дошкольного образования № 30 "Журавлик", Хмельницкий заведение дошкольного образования 55 "Бусинка" Литвиненко Юлия Алексеевна город Прилуки Черниговской области

Прилукское заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 8 Лучер Ольга Анатольевна город Запорожье

Запорожская гимназия № 65 Дошкольное подразделение Ляшенко Лидия Леонидовна село Святопетровское Киевской области

Коммунальное учреждение "Святопетровское заведение дошкольного образования "Буратино" Микуляк Кристина Степановна город Ивано-Франковск

Заведение дошкольного образования № 37 "Родничок" Мирошниченко Евгения Анатольевна поселок Покотиловка Харьковской области

Коммунальное учреждение "Покотиловский заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа" Обшарская Раиса Владимировна город Чертков Тернопольской области

Заведение дошкольного образования № 1 Околович Елена Сергеевна город Запорожье

Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 144 "Запорожец" Алексеенко Снежана Анатольевна город Харьков

Коммунальное учреждение "Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 30" Прохорченко Ольга Олеговна город Харьков

Коммунальное учреждение образования № 427 Сторожук Ольга Дмитриевна город Ивано-Франковск

Начальная школа имени Софии Русовой Ткачук Екатерина Николаевна город Хмельницкий

Хмельницкий заведение дошкольного образования № 24 "Барвинок" Червак Надежда Ивановна город Луцк

Коммунальное учреждение "Луцкого заведения дошкольного образования (ясли-сад) № 12" Шевченко Оксана Валерьевна город Хмельницкий

Хмельницкий заведение дошкольного образования № 9 "Кобзарик" Шморгуненко Оксана Анатольевна город Запорожье

Заведение дошкольного образования (ясли – сад) № 287 "Солнечный лучик" Якубова Елена Валентиновна город Киев

Заведение дошкольного образования №80

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из учителей вошел в полуфинал премии Global Teacher Prize Ukraine 2025.

