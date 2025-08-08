Global Teacher Prize Ukraine назвала 25 лучших педагогов дошкольного образования

Global Teacher Prize Ukraine назвала 25 лучших педагогов дошкольного образования

Global Teacher Prize Ukraine объявила топ-25 участников премии в номинации "Дошкольное образование". Имя победителя назовут в Международный день учителя, 4 октября, во время церемонии награждения.

Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организовует Освитория. Педагоги, работающие в дошкольных учебных заведениях, ежедневно создают среду доверия, развития и открытий. Они помогают овладеть важными навыками у детей и познавать мир. Кто попал в список лучших – далее.

Басанец Ольга Викторовна

  • город Шостка Сумской области
  • Заведение дошкольного образования № 7 "Рябинка"

Барсук Людмила Владимировна

  • поселок Варва Черниговской области
  • Заведение дошкольного образования (ясли-сад) "Родничок"

Валь Юлия Александровна

  • село Сосонка Винницкой области
  • Коммунальное учреждение "Заведение дошкольного образования (ясли-сад)" Десняночка "

Гончаренко Вита Викторовна

  • город Черкассы
  • Дошкольное учебное заведение (ясли-сад) № 87 "Дельфин"

Гулицкая Светлана Григорьевна

  • город Прилуки Черниговской области
  • Прилуцкое заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа № 27

Двигатель Любовь Павловна

  • поселок Покотиловка Харьковской области
  • Коммунальное учреждение "Покотиловский заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа"

Ивасюк Татьяна Олеговна

  • город Николаев
  • Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 17

Калайда Наталья Леонидовна

  • город Каменец-Подольский Хмельницкой области
  • Заведение дошкольного образования № 20 "Колокольчик"

Кузь Анна Владимировна

  • город Запорожье
  • Заведение дошкольного образования (центр развития ребенка) "Надежда"

Ласун Юлия Леонидовна

  • город Хмельницкий
  • Хмельницкий заведение дошкольного образования № 30 "Журавлик", Хмельницкий заведение дошкольного образования 55 "Бусинка"

Литвиненко Юлия Алексеевна

  • город Прилуки Черниговской области
  • Прилукское заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 8

Лучер Ольга Анатольевна

  • город Запорожье
  • Запорожская гимназия № 65 Дошкольное подразделение

Ляшенко Лидия Леонидовна

  • село Святопетровское Киевской области
  • Коммунальное учреждение "Святопетровское заведение дошкольного образования "Буратино"

Микуляк Кристина Степановна

  • город Ивано-Франковск
  • Заведение дошкольного образования № 37 "Родничок"

Мирошниченко Евгения Анатольевна

  • поселок Покотиловка Харьковской области
  • Коммунальное учреждение "Покотиловский заведение дошкольного образования (ясли-сад) комбинированного типа"

Обшарская Раиса Владимировна

  • город Чертков Тернопольской области
  • Заведение дошкольного образования № 1

Околович Елена Сергеевна

  • город Запорожье
  • Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 144 "Запорожец"

Алексеенко Снежана Анатольевна

  • город Харьков
  • Коммунальное учреждение "Заведение дошкольного образования (ясли-сад) № 30"

Прохорченко Ольга Олеговна

  • город Харьков
  • Коммунальное учреждение образования № 427

Сторожук Ольга Дмитриевна

  • город Ивано-Франковск
  • Начальная школа имени Софии Русовой

Ткачук Екатерина Николаевна

  • город Хмельницкий
  • Хмельницкий заведение дошкольного образования № 24 "Барвинок"

Червак Надежда Ивановна

  • город Луцк
  • Коммунальное учреждение "Луцкого заведения дошкольного образования (ясли-сад) № 12"

Шевченко Оксана Валерьевна

  • город Хмельницкий
  • Хмельницкий заведение дошкольного образования № 9 "Кобзарик"

Шморгуненко Оксана Анатольевна

  • город Запорожье
  • Заведение дошкольного образования (ясли – сад) № 287 "Солнечный лучик"

Якубова Елена Валентиновна

  • город Киев
  • Заведение дошкольного образования №80

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из учителей вошел в полуфинал премии Global Teacher Prize Ukraine 2025.

