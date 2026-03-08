Головоломка на внимательность: найдите отличительные числа

Головоломки на внимательность – это простой и одновременно эффективный способ проверить концентрацию и скорость мышления. Регулярное решение подобных тестов положительно влияет на когнитивные навыки и внимательность к мелочам. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Особенно популярны задания с повторяющимися числами, среди которых нужно найти "лишние". Предлагаем проверить себя в новом числовом вызове.

Перед вами – изображение с серией перевернутых чисел, которые повторяются. На первый взгляд, все элементы одинаковы. Однако среди них спрятаны два отличных числа.

Ваша задача – найти оба числа всего за 13 секунд.

Головоломки подобного типа развивают:

концентрацию внимания;

скорость обработки информации;

зрительное восприятие;

логическое мышление;

способность замечать нестандартные элементы в шаблоне.

Даже короткие упражнения ежедневно помогают поддерживать мозг в тонусе.

Решение

Если вы справились за отведенное время – поздравляем! Ваша внимательность и зрительное восприятие на высоком уровне.

Если же нет – попробуйте еще раз или потренируйтесь на подобных тестах. Регулярная практика существенно улучшает результаты.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой вам нужно было проявить способность мыслить максимально нестандартно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.