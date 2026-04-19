Головоломка со спичками: что изменить, чтобы уравнение стало правильным

Головоломки со спичками остаются популярными, потому что заставляют искать нестандартное решение. На этот раз перед вами задание, в котором нужно превратить неправильное уравнение в правильное. Смотрите изображение ниже.

На первый взгляд пример кажется бессмысленным, но именно в этом и заключается его сложность. Такие тесты хорошо проверяют концентрацию, логику и умение быстро замечать детали. Так что следует изменить, чтобы уравнение стало правильным?

Многие читатели признались, что эта задача сбила их с толку, хотя условие кажется довольно простым.

Перед вами неправильное уравнение:

-70 + 5 = 15

Оно составлено из 26 спичек. Задача состоит в том, чтобы передвинуть только одну спичку и получить правильный логический пример.

На решение может понадобиться немного времени, ведь нужно обратить внимание не только на цифры, но и на математические знаки. Именно это и делает загадку коварной.

Такие головоломки полезны тем, что тренируют внимательность, концентрацию и способность мыслить нестандартно. Они заставляют мозг выйти за пределы автоматического восприятия и искать решение там, где на первый взгляд его не видно. Регулярное решение подобных задач помогает лучше замечать детали, быстрее анализировать условия и не зацикливаться только на очевидных вариантах.

Решение

Нужно забрать верхнюю спичку с цифры 7 и переставить ее к знаку минус перед числом 70.

Тогда:

цифра 7 превращается в 1;

знак минус превращается в плюс.

В результате получается правильное уравнение:

+10 + 5 = 15

Именно так одна спичка полностью меняет пример и делает его правильным.

