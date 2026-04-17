Головоломка со спичками: что изменить, чтобы уравнение стало правильным

Решение головоломок со спичками – это одновременно и интересный вид досуга, и способ развить навыки нестандартного мышления, пространственное воображение и внимание. Например, именно такими являются задачи на исправление уравнения, выложенного из палочек. Смотрите изображение ниже.

Задача, которую предлагает вам OBOZ.UA, это пример 19 - 5 = 7, составленный из 19 спичек. Довольно очевидно, что его части до и после знака "равно" не сходятся. Ваша задача здесь – переложить всего одну спичку, чтобы уравнение начало сходиться.

Это отличная тренировка гибкости интеллекта, которая учит находить выход в ситуациях, которые на первый взгляд кажутся тупиковыми. Кроме того, такие упражнения помогают переключить внимание и дать уму необходимую разрядку от ежедневной рутины. Покрутите в голове различные варианты трансформации цифр. Например, из девятки легко можно сделать шестерку, передвинув всего одну спичку. Так же можно трансформировать и знаки. Развивайте эту мысль, чтобы найти собственный вариант решения задачи. И, только когда получите хотя бы один собственный вариант ответа, переходите к объяснению ниже.

На самом деле такие головоломки могут иметь по несколько способов решения. Расскажем вам только об одном из них – едва ли не самом простом. Чтобы получить логический результат, в этом уравнении нужно изменить две цифры одновременно одним движением. Для этого возьмите одну спичку мз цифры 9 (ту, что находится сверху слева). Таким образом девятка превратится в цифру 3. Перенесите эту спичку к цифре 5 и приложите ее снизу слева. Так пятерка превратится в шестерку. В результате нехитрой манипуляции мы получаем правильное уравнение: 13 - 6 = 7.

