Головоломка со спичками для самых умных: что нужно изменить

Елена Былим
Моя Школа
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Головоломка со спичками
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Головоломки со спичками – это отличный способ проверить своё пространственное воображение, логику и скорость мышления. Попробуйте испытать свои силы и решить эту задачу самостоятельно, посмотрите на изображение ниже.

На исходном рисунке вы видите большую фигуру, состоящую из четырех меньших одинаковых квадратов. Главная задача состоит в том, чтобы переставить всего 3 спички и получить в результате ровно 3 одинаковых квадрата.

Куда переместить спички.

Чтобы сделать задачу более интересной, установите себе временное ограничение. На поиск правильной комбинации вам дается всего 40 секунд. За этот короткий промежуток времени нужно мысленно переместить элементы и найти единственно верное геометрическое решение.

Если вы уложились в таймер – поздравляем, ваша сообразительность и внимательность на высоте. Если же найти ответ не удалось, не стоит расстраиваться, ведь решение требует нестандартного подхода. Секрет заключается в последовательном перемещении трёх определённых палочек.

Ответ на головоломку

Сначала возьмите спичку под номером 1 (розовую) и переместите ее в правый нижний угол большого квадрата. Затем спичку под номером 2 (синюю) расположите в нижней части, создавая основу для нового квадрата. Прежде всего переместите спичку под номером 3 (зеленую) в крайнюю правую вертикальную позицию.

Ответ на головоломку.

В результате этих трех шагов перед вами образуется фигура из трех абсолютно одинаковых квадратов. Регулярное решение подобных логических задач помогает поддерживать мозг в тонусе и развивает гибкость мышления.

OBOZ.UA предлагает спичечную головоломку, в которой нужно помочь рыбе плыть в другом направлении.

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