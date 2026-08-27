Головоломка со спичками для самых умных: что нужно изменить

Головоломки со спичками – это отличный способ проверить своё пространственное воображение, логику и скорость мышления. Попробуйте испытать свои силы и решить эту задачу самостоятельно, посмотрите на изображение ниже.

На исходном рисунке вы видите большую фигуру, состоящую из четырех меньших одинаковых квадратов. Главная задача состоит в том, чтобы переставить всего 3 спички и получить в результате ровно 3 одинаковых квадрата.

Чтобы сделать задачу более интересной, установите себе временное ограничение. На поиск правильной комбинации вам дается всего 40 секунд. За этот короткий промежуток времени нужно мысленно переместить элементы и найти единственно верное геометрическое решение.

Если вы уложились в таймер – поздравляем, ваша сообразительность и внимательность на высоте. Если же найти ответ не удалось, не стоит расстраиваться, ведь решение требует нестандартного подхода. Секрет заключается в последовательном перемещении трёх определённых палочек.

Ответ на головоломку

Сначала возьмите спичку под номером 1 (розовую) и переместите ее в правый нижний угол большого квадрата. Затем спичку под номером 2 (синюю) расположите в нижней части, создавая основу для нового квадрата. Прежде всего переместите спичку под номером 3 (зеленую) в крайнюю правую вертикальную позицию.

В результате этих трех шагов перед вами образуется фигура из трех абсолютно одинаковых квадратов. Регулярное решение подобных логических задач помогает поддерживать мозг в тонусе и развивает гибкость мышления.

OBOZ.UA предлагает спичечную головоломку, в которой нужно помочь рыбе плыть в другом направлении.

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