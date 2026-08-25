Поверните рыбку в другую сторону: головоломка со спичками

Головоломки с фигурками из спичек – это уникальный тренажер для мозга, который заставляет выходить за пределы привычных шаблонов мышления. У вас есть всего несколько деревянных палочек и лишь несколько ходов, чтобы полностью преобразовать фигуру. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам развернуть в противоположную сторону рыбку, выложенную из восьми спичек. Для этого вам нужно переместить всего три спички. Попытайтесь справиться с заданием за 40 секунд.

Правильным будет считаться ответ, когда "голова" и "хвост" рыбки поменяются местами. Для этого вам придется отойти от стандартного восприятия фигуры, включить пространственное мышление и креативность. Обычные шаблоны вряд ли вам помогут.

Не получается найти ответ за отведенное время? Попробуйте воспользоваться подсказкой. Чтобы развернуть эту рыбку, нужно переместить три спички на уровень ниже. Переходите к объяснению только тогда, когда найдете свой ответ.

Итак, чтобы повернуть рыбку в противоположную сторону, переместите спичку под номером 1 в нижний правый угол – это сформирует ее новую голову. Затем возьмите спичку номер 2 и положите ее слева внизу, чтобы образовать хвост. В заключение переставьте спичку номер 3, как показано на схеме, чтобы завершить фигуру. Теперь рыбка должна смотреть вправо.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку, в которой нужно было из решетки составить три квадрата.

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