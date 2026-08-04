Головоломка со спичками: как сделать 2 квадрата

Любителям интересных головоломок предлагается проверить свою внимательность и пространственное мышление с помощью обычных спичек. Эта интеллектуальная загадка – отличная тренировка для ума, поскольку заставляет выйти за рамки привычных шаблонов. Попробуйте решить задачу самостоятельно – смотрите изображение ниже.

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Для начала создайте исходную фигуру из 12 спичек. Они должны образовывать симметричную сетку размером 2 х 2, состоящую из четырех одинаковых маленьких квадратов. В каждом из двух рядов расположено по два классических квадрата, стороны которых выложены из одной спички.

Главная задача состоит в том, чтобы убрать всего 2 спички и получить в результате ровно 2 квадрата. При этом ключевой секрет заключается в том, что образованные квадраты необязательно должны быть одинакового размера.

Если вы уже попробовали свои силы и хотите проверить правильность ответа, решение окажется очень простым. Нужно убрать две внутренние спички – левую горизонтальную и верхнюю вертикальную.

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Ответ на головоломку

После этого на игровом поле останется один целый маленький квадрат (например, в нижнем правом углу) и один большой внешний квадрат, стороны которого состоят из двух спичек. Все остальные мелкие квадраты разрушатся, и вы получите ровно 2 квадрата разного размера без лишних деталей.

OBOZ.UA предлагает геометрическую спичечную головоломку, в которой вам предстоит разобраться с треугольными фигурами.

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